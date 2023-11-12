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الجزائر

لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.. الفريق أول شنقريحة يصل إلى الصين

الشروق أونلاين
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لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.. الفريق أول شنقريحة يصل إلى الصين

حل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأحد، بجمهورية الصين في إطار تعزيز أواصر الصداقة وعلاقات التعاون العسكري بين البلدين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد استُقبل الفريق أول بأرضية مطار بكين الدولي من قبل العميد جان باو تشين نائب رئيس مكتب التعاون الدولي OIMC.

وأوضح البيان أن الزيارة التي يقوم بها الفريق أول على رأس وفد عسكري تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة وعلاقات التعاون العسكري بين الجيش الوطني الشعبي الجزائري وجيش التحرير الشعبي الصيني.

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