لتعزيز جاذبية المؤسسات الجامعية.. وزارة التعليم تستحدث وسم “أدرس بالجزائر”

سيتم استحداث وسم “Study in Algeria” (أدرس بالجزائر)، بهدف تعزيز جاذبية المؤسسات الجامعية والرفع من مستوى مرئيتها وتشجيع التدريس باللغات الأجنبية. حسب ما أعلنه وزير التعليم العالي.

وأوضح كمال بداري خلال إشرافه على إطلاق هذه العملية الموجهة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي, أن وسم “أدرس بالجزائر” يرمي إلى “تعزيز جاذبية المؤسسات الجامعية والرفع من مستوى مرئيتها ومقروئيتها”.

كما سيسمح هذا الوسم على تشجيع التدريس باللغات الأجنبية لاسيما اللغة الإنجليزية، وهو ما يسمح بإعطاء صورة حقيقية وإيجابية عن نظام التعليم العالي في الجزائر. يقول الوزير.

ولمنح هذا الوسم للمؤسسات الجامعية،يضيف الوزير، تم اعتماد جملة من المعايير والمؤشرات ترتكز بالدرجة الأولى على “تقييم الطلبة الأجانب لمستوى مرافقتهم من قبل المؤسسات الجامعية وظروف استقبالهم, إلى جانب التقيد بمضمون دليل مرجعي يصاغ بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج”.

وبالمناسبة, لفت بداري إلى أن اعتماد الوسم “أدرس بالجزائر” الذي يشكل فرصة لخلق جو من التنافس بين المؤسسات الجامعية الجزائرية من أجل استقبال أمثل لضيوف الجزائر من الطلبة.

وأضاف الوزير: وهو ما من شأنه المساهمة في الرفع من جودة نظام التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، باعتبار ذلك بمثابة “رهانا” يستوجب العمل الجماعي والمكثف لكسبه.