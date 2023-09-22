لتفادي الأمراض والسمنة.. تجنب 7 عادات غذائية سيئة

عادات الأكل السيئة يمكنها أن تؤدي إلى السمنة وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل مرض السكري أو أمراض القلب، وحتى الإصابة بالسرطان.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن اتباع نظام غذائي صحي وعادات الأكل الصحيحة يمكن أن يقي من السرطان والعديد من الأمراض المزمنة، بحسب موقع eatthis.

ومن بين العادات الأكل السيئة، تناول الطعام بالقرب من وقت النوم، أو تخطي وجبات الطعام، أو تناول الطعام تحت التوتر.

1- الأكل بسرعة

عندما تأكل بسرعة كبيرة، فإنك لا تمنح نفسك لحظة للاستمتاع بوجبتك، وينتهي بك الأمر إلى التسرع دون داع في كيفية معالجة جسمك للطعام.

2- الأكل العاطفي

الأكل أثناء الشعور بالحزن أو الفرح الشديد من الممكن أن ينعكس سلبا على الصحة، فعندما تشعر بالحزن، فإنك تهرب من الشعور السلبي بدل التعامل معه.

في هذه الحالة، يمنحك الطعام إحساسا زائفا بالأمان لفترة قصيرة، ولكن بمجرد الانتهاء من تناوله، تعود إلى المربع الأول.

وبعد ساعة أو نحو ذلك، تلتقط الطعام مرة أخرى، وتتكرر الدورة، وفي مرحلة ما، تصبح هذه عادة في حياتك، كلما شعرت بالحزن أكلت كثيرا، بحسب موقع plumhealthyfine

3- تناول الطعام في وقت متأخر من الليل

يقول باحثون إن تناول العشاء في وقت قريب من وقت النوم يغير كيفية هضم الطعام، بما في ذلك كيفية معالجة الدهون.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وفقا لدراسة أجريت عام 2020 في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريري.

4- الأكل أثناء الاجهاد

يمكن أن يؤدي تناول الطعام أثناء الإجهاد إلى الإفراط في تناول الطعام، وخاصة تناول المزيد من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون أو السكر أو الملح.

على المدى الطويل، يمكن أن يزيد تناول الطعام أثناء التوتر من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري أو أمراض القلب.

5- الأكل في المكتب

وفقًا لبحث نُشر في مجلة Appetite، فإن تناول الطعام المشتت مرتبط بزيادة وزن الجسم.

يوصي الباحثون بعدم الأكل في المكتب، وأخذ استراحة من العمل حتى تتمكن من التركيز على ما تأكله والاستمتاع بطعامك وملاحظة متى تبدأ في الشعور بالشبع.

6- تخطي وجبة الإفطار

يعتقد الكثيرون أن تخطي وجبة الإفطار، من شأنه أن يساعدهم على خفض السعرات الحرارية.

الأبحاث أثبتت أن تناول وجبة الإفطار يمكن أن يساعد بشكل أفضل على إنقاص الوزن.

7- تناول الطعام مباشرة من الكيس

إذا كنت تتناول الطعام مباشرة من الأكياس، مثل رقائق البطاطس أو البسكويت، فمن السهل أن تأكل عدة حصص دون أن تدرك ذلك، ما يتسبب زيادة الوزن.