لتكسير “توندونس” المؤثرين الفارغين.. حملة “ديزابوني التفاهة” تجتاح الشبكات
انطلقت، مع بداية العام الجديد، حملة “ديزابوني التفاهة”، واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت قصير، بهدف تكسير “توندونس” المؤثرين الفارغين قبل حلول الشهر الفضيل.
وأطلق نشطاء عبر مختلف الشبكات، هاشتاغ “ديزابوني التفاهة” لوضع حد لأصحاب القنوات والحسابات والصفحات المليونية الذين يسمون أنفسهم مؤثرين وينشرون سمومهم في أوساط الشباب والمراهقين، حسب ما هو متداول.
بسم اللـّـه بدأنا في حملة #ديزابوني_التفاهة … إلى كل جزائري شريفة وغيور على دينه وإلى كل جزائرية شريفة وغيورة على دينها … ديزابوني التافهين اليوم قبل الغد … اللـّـهم هل بلغت … اللـّـهم فاشهد !!! pic.twitter.com/fAHgLgR3yr
— TAYEBDZ (@TAYEBDZ1111) January 6, 2022
وتساءل البعض من المروجين للحملة أي فائدة مرجوة من متابعة رجل ناضج لفتاة في الـ 15 من عمرها أو متحول جنسي، مؤكدين أن الفائدة لهؤلاء التافهين فقط الذين يجمعون الأموال باشتراكنا في مقابل بيعنا الوهم والفسق والانحراف.
#حملة_واسعة… #ديزابوني_التفاهة pic.twitter.com/oWQz02054n
— Mohammed Dali/محمد دالي (@MohammedDali31) January 2, 2022
وتفاعل جزائريون مع الحملة التي وصفها البعض بالحركة الراقية من المجتمع لوقف زحف الأفكار الهدامة للأفراد والأسر.
يتفاعل الشعب الجزائري بقوة مع حملة #ديزابوني_التفاهة لوضع حد للتافهين الذين ينشرون سمومهم وقذارتهم بخبث في قنواتهم على اليوتيوب او صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي
حركة راقية من المجتمع تعكس فطنة ووعي الناس لما يمكن أن تصنعه السوشيال ميديا. pic.twitter.com/GZNWYADcKX
— Yasouche 🍁 (@MasjiAk) January 3, 2022
وقال صاحب المبادرة عبر مقطع مصور إن الهدف من الحملة هو تكسير توندونس التافهين قبل حلول الشهر الفضيل، بوضع حد لهم وإلغاء الاشتراك لديهم كي لا يدخلوا البيوت عبر برامج تلفزيونية.
وأضاف أن المطلوب فقط هو دعم المحتويات الهادفة وترك التفاهات، لأنه من غير اللائق أن يكون قدوة الشباب من تعري نفسها أو يسب الذات الإلهية أو يحرض على العهر، وما إلى ذلك من الأمور التي باتت تؤثر على الأخلاق وتهدم القيم.
وأكّد مغردون بعد انضمامهم للحملة أنّ ما يروّج له التافهون عبر قنواتهم وحساباتهم لا يمثل حقيقة الشعب الجزائري المثقف الواعي، وأن ضحاياهم من المراهقين بشكل خاص.
#حملة_الغاء_متابعة_التفاهة#حملة_ديزابوني_التفاهة
ما يروج له التافهون وقنوات التفاهة لا يمثل حقيقة الشعب الجزائري 🇩🇿💪
انا جزائري لا اتابع ولا اروج للتفاهة 💕🇩🇿
— د- علي قريش (@ali_koriche) January 3, 2022