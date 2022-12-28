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لتوحيد جهود المسلمين كقوة عالمية.. الجزائر تحتضن مؤتمر مجالس دول التعاون الإسلامي

الشروق أونلاين
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لتوحيد جهود المسلمين كقوة عالمية.. الجزائر تحتضن مؤتمر مجالس دول التعاون الإسلامي
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منظمة التعاون الإسلامي

يحتضن البرلمان الجزائري يومي 29 و30 جانفي المقبل بالمركز الدولي للمؤتمرات، الدورة الـ17  لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء، ستعرف دورة الجزائر “مشاركة عدد كبير من برلمانات الدول الأعضاء في هذه الهيئة”.

“وسيكون المؤتمر منصة لإطلاق عمل مشترك. يوحّد جهود العالم الإسلامي لاحتلال المكانة التي تليق به كقوة عالمية، في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الدولية”، يقول البيان.

وسبق للجزائر أن احتضنت شهر مارس الماضي، أشغال الاجتماع الـ47 للجنة التنفيذية للاتحاد، والتي قررت بالإجماع، أن تعقد الدورة الحالية للمؤتمر في نفس البلاد.

ويجمع مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، 54 مجلسا برلمانيا. وتحتضن العاصمة الإيرانية طهران المقر الدائم للاتحاد، المؤسّس في جوان 1999.

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