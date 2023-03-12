لتوفير المواد الغذائية خلال رمضان.. فتح 553 سوقا جوارية

سيتم فتح 553 سوقا جوارية لتوفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان، حسب بما كشف عنه مدير ديوان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.

وأكد عصام بن دريس الأمين الوطني ومدير ديوان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الأحد، فتح 553سوق جواري لتوفير المواد الغذائية طيلة شهر رمضان.

وفي تصريح خص به القناة الإذاعية الأولى أشار عصام بن دريس، أنه لحد الساعة تم انشاء 465 سوقا فيما تباشر باقي الأسواق نشاطها تدريجيا مع شهر رمضان.

وأضاف عصام بن دريس أن هذه الأسواق ستكون فصاء للمستهلك، تمكنه من اقتناء كل حاجياته الضرورية بأسعار منخفضة.

وأبرز المتحدث، أن هذه الأسواق ستشارك فيها كل القطاعات الوزارية و ستخصص في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل لبيع لوازم عيد الفطر.