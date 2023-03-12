-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

لتوفير المواد الغذائية خلال رمضان.. فتح 553 سوقا جوارية

الشروق أونلاين
  • 263
  • 0
لتوفير المواد الغذائية خلال رمضان.. فتح 553 سوقا جوارية
أرشيف

سيتم فتح 553 سوقا جوارية لتوفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان، حسب بما كشف عنه مدير ديوان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.

وأكد عصام بن دريس الأمين الوطني ومدير ديوان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الأحد، فتح 553سوق جواري لتوفير المواد الغذائية طيلة شهر رمضان.

وفي تصريح خص به القناة الإذاعية الأولى أشار عصام بن دريس، أنه لحد الساعة تم انشاء 465 سوقا فيما تباشر باقي الأسواق نشاطها تدريجيا مع شهر رمضان.

وأضاف عصام بن دريس أن هذه الأسواق ستكون فصاء للمستهلك، تمكنه من اقتناء كل حاجياته الضرورية بأسعار منخفضة.

وأبرز المتحدث، أن هذه الأسواق ستشارك فيها كل القطاعات الوزارية و ستخصص في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل لبيع لوازم عيد الفطر.

مقالات ذات صلة
الوزير الأول يستقبل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (فيديو)

الوزير الأول يستقبل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (فيديو)

الإبتكار والنقل وحركة المرور ضمن مذكرة تفاهم بين الجزائر العاصمة وموسكو

الإبتكار والنقل وحركة المرور ضمن مذكرة تفاهم بين الجزائر العاصمة وموسكو

ممنوع الإضرابات السياسية والمفاجئة والمفتوحة والتضامنية

ممنوع الإضرابات السياسية والمفاجئة والمفتوحة والتضامنية

ساحلي: قانون الانتخابات مجحف سياسيّا في حق المرأة

ساحلي: قانون الانتخابات مجحف سياسيّا في حق المرأة

اتصالات الجزائر تعلن بلوغ رقم 600 ألف مشترك في أنترنت التدفق العالي

اتصالات الجزائر تعلن بلوغ رقم 600 ألف مشترك في أنترنت التدفق العالي

قطار لنقل المسافرين يتعرّض للرشق بالحجارة قرب محطة البليدة

قطار لنقل المسافرين يتعرّض للرشق بالحجارة قرب محطة البليدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد