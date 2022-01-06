لتوفير زيت المائدة.. أوامر بتشغيل مصنع المحروسة أيام العطل   

أعطى وزير الصناعة، أحمد زغدار، تعليمات لعمال مصنع المحروسة برفع وتيرة العمل لتشمل أيام العطل الأسبوعية لتلبية الطلب الكبير على مادة زيت المائدة في الآونة الأخيرة.

وقام وزير الصناعة، أحمد زغدار، الخميس بزيارة فجائية للمؤسسة العمومية “محروسة” لصناعة الزيوت الغذائية، حيث عاين مختلف وحدات مصنع إنتاج زيت المائدة بهذه المؤسسة، الذي أعيد تشغيله مؤخرا بعد توقف دام أكثر من سنتين.

ووقف زغدار خلال هذه الزيارة على كميات إنتاج هذا المصنع المقدرة ب 130 طن يوميا وكيفية تموين السوق بهذه المادة معطيا تعليمات لرفع وتيرة العمل لتشمل أيام العطل الأسبوعية بهدف تلبية الطلب الكبير على مادة زيت المائدة في الآونة الأخيرة.

كما شدد على ضرورة استكمال مشروع خط الإنتاج الثاني في أقرب الآجال وهو ما سيسمح برفع قدرات الإنتاج الإجمالية إلى 400 طن يوميا.

وتعد مؤسسة المحروسة إحدى فروع المجمع العمومي للصناعات الغذائية “أغروديف” بعد أن تم تحويلها إلى القطاع العمومي التجاري الصناعي في إطار استرجاع الأملاك المصادرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتابعين قضائيا والتي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية وكذا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة لإعادة بعث كل المؤسسات المتوقفة.