لجان البرلمان في “عطلة” إلى ما بعد القمّة العربية

بسبب انشغال الوزراء باجتماعات تحضيرية وبرامج هامشية

قررت اللجان البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني تأجيل أشغالها إلى ما بعد اجتماع القمة العربية المزمع تنظيمها يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر، بسبب انشغال الطاقم الوزاري بفعاليات القمة وتعذر حضور الحكومة لمبنى البرلمان.

وحسب ما أفادت به مصادر “الشروق”، فقد أجلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس أشغالها إلى غاية 5 نوفمبر المقبل بسبب انشغال الطاقم الوزاري بتحضيرات الحدث العربي المقام على أرض الجزائر، حيث كان يفترض أن تستمر اللجنة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 المتواجد على طاولتها طيلة الأسبوع الجاري، بالاستماع إلى 23 وزيرا من حكومة بن عبد الرحمن، قبل أن يتقرر تأجيل جلسات الاستماع إلى الفترة ما بين 5 و12 نوفمبر المقبل، حيث ستكون البداية باستقبال وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مرّاد، في انتظار استكمال بقية الوزراء.

وبدورها ارتأت لجنة الشؤون القانونية والحريات تأجيل جلسات مناقشة مشروع قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى 6 نوفمبر المقبل، بعد ما كانت قد برمجة عدة لقاءات مع مسؤولين وشخصيات لها علاقة بالملف، من بينها وزراء القطاعات المعنية، على غرار مسؤولي المالية والعدل.

من جهتها، تسلمت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط مشروع قانون المقاول الذاتي لتكشف بعدها عن تأجيل جلسات المناقشة إلى وقت لاحق بعد استكمال أشغال القمة العربية، خاصة وان وزراء القطاعات الاقتصادية سيكون لهم هامش خاص في القمة لتعزيز التكامل العربي في المجال الاقتصادي وفق برنامج استثنائي.

وبالموازاة مع ذلك، “تعلقت” مؤقتا أشغال لجان التحقيق البرلمانية، حسب ما كشفت عنه النائب عن حركة مجتمع السلم، زكية بوقطوشة، والتي أكدت في تصريح لـ”الشروق” أن جلسة التصويت والموافقة على لجنة التحقيق الخاصة بمرضى “السياليك” ستكون منتصف شهر نوفمبر، بسبب غياب النواب وحتى الوزراء المعنيين بالملف عن الجلسات، مع انشغالهم بأشغال القمة العربية واحتفالات الفاتح نوفمبر.

والأمر نفسه بالنسبة للقاءات كانت مبرمجة بين رؤساء الكتل ووزراء الحكومة، وذلك في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تهدف لتعزيز العلاقة بين الجهاز التنفيذي والتشريعي، ليكتفي رؤساء الكتل فقط بتنظيم لقاءات جانبية على هامش احتفالات الفاتح نوفمبر .

وبهذا الصدد، نظم الأحد رؤساء الكتل البرلمانية زيارة إلى المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، وذلك عشية احتفالات الذكرى الـ68 لاندلاع ثورة نوفمبر، حيث ثمّن أعضاؤها زيارة النواب، معبرين في بيان لهم عن اعتزازهم المطلق بالتفاتة النواب التي تؤكد اعتزاز جيل الاستقلال بمبادئ وقيم الثورة.

للإشارة، فقد شرعت اللجان البرلمانية منذ بداية الدورة التشريعية شهر سبتمبر المنصرم في استقبال والاستماع للوزراء سواء في إطار مناقشة قوانين أو جلسات قطاعية.