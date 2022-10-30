-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الداخلية تجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر
الجزائر
بسبب انشغال الوزراء باجتماعات تحضيرية وبرامج هامشية

لجان البرلمان في “عطلة” إلى ما بعد القمّة العربية

أسماء بهلولي
  • 26
  • 0
لجان البرلمان في “عطلة” إلى ما بعد القمّة العربية

قررت اللجان البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني تأجيل أشغالها إلى ما بعد اجتماع القمة العربية المزمع تنظيمها يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر، بسبب انشغال الطاقم الوزاري بفعاليات القمة وتعذر حضور الحكومة لمبنى البرلمان.

وحسب ما أفادت به مصادر “الشروق”، فقد أجلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس أشغالها إلى غاية 5 نوفمبر المقبل بسبب انشغال الطاقم الوزاري بتحضيرات الحدث العربي المقام على أرض الجزائر، حيث كان يفترض أن تستمر اللجنة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 المتواجد على طاولتها طيلة الأسبوع الجاري، بالاستماع إلى 23 وزيرا من حكومة بن عبد الرحمن، قبل أن يتقرر تأجيل جلسات الاستماع إلى الفترة ما بين 5 و12 نوفمبر المقبل، حيث ستكون البداية باستقبال وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مرّاد، في انتظار استكمال بقية الوزراء.

وبدورها ارتأت لجنة الشؤون القانونية والحريات تأجيل جلسات مناقشة مشروع قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى 6 نوفمبر المقبل، بعد ما كانت قد برمجة عدة لقاءات مع مسؤولين وشخصيات لها علاقة بالملف، من بينها وزراء القطاعات المعنية، على غرار مسؤولي المالية والعدل.

من جهتها، تسلمت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط مشروع قانون المقاول الذاتي لتكشف بعدها عن تأجيل جلسات المناقشة إلى وقت لاحق بعد استكمال أشغال القمة العربية، خاصة وان وزراء القطاعات الاقتصادية سيكون لهم هامش خاص في القمة لتعزيز التكامل العربي في المجال الاقتصادي وفق برنامج استثنائي.

وبالموازاة مع ذلك، “تعلقت” مؤقتا أشغال لجان التحقيق البرلمانية، حسب ما كشفت عنه النائب عن حركة مجتمع السلم، زكية بوقطوشة، والتي أكدت في تصريح لـ”الشروق” أن جلسة التصويت والموافقة على لجنة التحقيق الخاصة بمرضى “السياليك” ستكون منتصف شهر نوفمبر، بسبب غياب النواب وحتى الوزراء المعنيين بالملف عن الجلسات، مع انشغالهم بأشغال القمة العربية واحتفالات الفاتح نوفمبر.

والأمر نفسه بالنسبة للقاءات كانت مبرمجة بين رؤساء الكتل ووزراء الحكومة، وذلك في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تهدف لتعزيز العلاقة بين الجهاز التنفيذي والتشريعي، ليكتفي رؤساء الكتل فقط بتنظيم لقاءات جانبية على هامش احتفالات الفاتح نوفمبر .

وبهذا الصدد، نظم الأحد رؤساء الكتل البرلمانية زيارة إلى المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، وذلك عشية احتفالات الذكرى الـ68 لاندلاع ثورة نوفمبر، حيث ثمّن أعضاؤها زيارة النواب، معبرين في بيان لهم عن اعتزازهم المطلق بالتفاتة النواب التي تؤكد اعتزاز جيل الاستقلال بمبادئ وقيم الثورة.

للإشارة، فقد شرعت اللجان البرلمانية منذ بداية الدورة التشريعية شهر سبتمبر المنصرم في استقبال والاستماع للوزراء سواء في إطار مناقشة قوانين أو جلسات قطاعية.

مقالات ذات صلة
التسجيل لامتحاني “البكالوريا” و”البيام” بدءا من 8 نوفمبر

التسجيل لامتحاني “البكالوريا” و”البيام” بدءا من 8 نوفمبر

الأمم المتحدة تكشف عن برنامج غوتيريش خلال قمة الجزائر

الأمم المتحدة تكشف عن برنامج غوتيريش خلال قمة الجزائر

انتعاش سياحي وحركيّة في المعابر الحدودية للجزائر

انتعاش سياحي وحركيّة في المعابر الحدودية للجزائر

كل التفاصيل عن جديد الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية

كل التفاصيل عن جديد الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية

 “طلائع الحريات” يُثمن سياسة الجزائر الخارجية

 “طلائع الحريات” يُثمن سياسة الجزائر الخارجية

قمّة الجزائر.. من التوافق السياسي إلى الشراكة والتجارة

قمّة الجزائر.. من التوافق السياسي إلى الشراكة والتجارة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد