-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بمبادرة من المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني

لجان تحقيق برلمانية في التشغيل..حرائق الغابات والتزود بالمياه

الشروق أونلاين
  • 135
  • 0
لجان تحقيق برلمانية في التشغيل..حرائق الغابات والتزود بالمياه

كشفت حركة البناء الوطني، عن تبني مجموعتها البرلمانية مبادرة تهدف إلى إنشاء لجان تحقيق برلمانية في سلسلة من المشاكل التي يعيشها المواطن، على رأسها حرائق الغابات ملف التشغيل بالجنوب والتزود بالمياه.

وجاء في بيان لرئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، بن خلوف كمال، “التزاما بأدوارنا التمثيلية والرقابية، ورفع انشغالات المواطنين، وسعيا للوقوف على تشخيص الوضع وبحث الحلول والبدائل الممكنة والعملية للاستجابة لمتطلباته، وأمام ما تعيشه الجزائر اليوم من احتجاجات بعدة مناطق بالجنوب الجزائري، والحرائق التي شهدتها عدة غابات آخرها بولاية خنشلة والولايات المجاورة، وآثارها على المواطن والاقتصاد الوطني”.

وتابع البيان “وحالة الاضطرابات المتكررة في تزويد المواطنين بالمياه الشروب، باشرت المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني إجراءات إنشاء ثلاث لجان تحقيق برلمانية، وتدعو جميع النواب للعمل معا للوقوف على أداء القطاعات المعنية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالملفات المذكورة ، لرفع الغبن عن المواطن وتجنبا لانعكاسات هذه القضايا على استقرار وأمن البلد”.

1-لجنة تحقيق برلمانية حول ملف التنمية والتشغيل بالجنوب الجزائري،

2-لجنة تحقيق برلمانية حول حرائق الغابات وانعكاساتها على حياة المواطنين، وآثارها البيئية والاقتصادية وخاصة على ترقية القطاع الفلاحي،

3-لجنة تحقيق برلمانية حول أزمة تزويد المواطنين بالمياه الشروب.

مقالات ذات صلة
إيداع سائق “شاحنة الموت” بقسنطينة الحبس

إيداع سائق “شاحنة الموت” بقسنطينة الحبس

إنتاج الأوكسجين: وزير الصناعة الصيدلانية يتخذ هذا القرار!

إنتاج الأوكسجين: وزير الصناعة الصيدلانية يتخذ هذا القرار!

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفلسطيني

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفلسطيني

حالة الطقس ليوم الجمعة: تراجع في درجات الحرارة عبر المناطق الشمالية

حالة الطقس ليوم الجمعة: تراجع في درجات الحرارة عبر المناطق الشمالية

مسؤول بوزارة الفلاحة: لا دخل لوباء كورونا بارتفاع أسعار الأضاحي

مسؤول بوزارة الفلاحة: لا دخل لوباء كورونا بارتفاع أسعار الأضاحي

الأضاحي بـ5000 دج.. والباقي بالتقسيط!

الأضاحي بـ5000 دج.. والباقي بالتقسيط!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد