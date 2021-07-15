لجان تحقيق برلمانية في التشغيل..حرائق الغابات والتزود بالمياه

بمبادرة من المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني

كشفت حركة البناء الوطني، عن تبني مجموعتها البرلمانية مبادرة تهدف إلى إنشاء لجان تحقيق برلمانية في سلسلة من المشاكل التي يعيشها المواطن، على رأسها حرائق الغابات ملف التشغيل بالجنوب والتزود بالمياه.

وجاء في بيان لرئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، بن خلوف كمال، “التزاما بأدوارنا التمثيلية والرقابية، ورفع انشغالات المواطنين، وسعيا للوقوف على تشخيص الوضع وبحث الحلول والبدائل الممكنة والعملية للاستجابة لمتطلباته، وأمام ما تعيشه الجزائر اليوم من احتجاجات بعدة مناطق بالجنوب الجزائري، والحرائق التي شهدتها عدة غابات آخرها بولاية خنشلة والولايات المجاورة، وآثارها على المواطن والاقتصاد الوطني”.

وتابع البيان “وحالة الاضطرابات المتكررة في تزويد المواطنين بالمياه الشروب، باشرت المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني إجراءات إنشاء ثلاث لجان تحقيق برلمانية، وتدعو جميع النواب للعمل معا للوقوف على أداء القطاعات المعنية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالملفات المذكورة ، لرفع الغبن عن المواطن وتجنبا لانعكاسات هذه القضايا على استقرار وأمن البلد”.

1-لجنة تحقيق برلمانية حول ملف التنمية والتشغيل بالجنوب الجزائري،

2-لجنة تحقيق برلمانية حول حرائق الغابات وانعكاساتها على حياة المواطنين، وآثارها البيئية والاقتصادية وخاصة على ترقية القطاع الفلاحي،

3-لجنة تحقيق برلمانية حول أزمة تزويد المواطنين بالمياه الشروب.