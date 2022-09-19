لجان تحقيق للوقوف على وضعية إقامات جامعية

عقب نشر صور صادمة.. الديوان الوطني للخدمات يعلن:

أكد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، ناصر غمري، إيفاد لجان تحقيق لولايات تم تداول صور عن وضعية إقاماتها الجامعية، مع الأوامر بالإسراع في عمليات الصيانة والترميمات التي تخص الإقامات المهترئة.

وجاء قرار الديوان على خلفية احتجاجات طلابية مع الأيام الأولى للدخول الجامعي، بسبب سوء الخدمات في بعض الإقامات واهتراء بعضها، حيث تداول طلبة صورا صادمة للوضعية التي وجدوها عليها، فيما طالب ممثلوهم باستدراك الاختلالات والنقائص.

ورغم مُباشرة الديوان الوطني للخدمات الجامعية صيانة الكثير من الإقامات خلال عطلة الصيف، ومع كل التطمينات التي قدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعالجة الاختلالات في مجال الخدمات الجامعية، لاسيما ما تعلق بترميم الإقامات المهترئة، إلا أن وضعية بعض الإقامات لا تزال تثير احتجاجات الطلبة مع بداية الموسم الجامعي.

وكشفت صور متداولة من قبل الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وضعية مزرية لبعض الإقامات في كل من الأغواط وغرداية وتلمسان وحتى في العاصمة، ما دفع الطلبة للاحتجاج والمطالبة بظروف أحسن من أجل تحصيل علمي أفضل.

وفي السياق، كشف مقدم لخضر، المكلف بالإعلام لدى الاتحاد العام الطلابي الحر لـ”الشروق” عن تسجيل بعض الاختلالات في بعض المدن الجامعية، على غرار الإقامات الجامعية بالجزائر شرق، إذ لم تنجز الترميمات والأشغال على مستوى عدة إقامات، لاسيما منها الإقامة الجامعية للبنات باية حسين، مع التأخر الكبير في أشغال الترميمات مما أدى إلى الاكتظاظ الشديد في الغرف.

وشهدت الإقامة الجامعية حسيبة بوعلي بتلمسان احتجاجا للطالبات المقيمات بسبب عدم انطلاق الأشغال فيها، وعدة إقامات أخرى في نفس الولاية، كما تم إدراج إقامة بختي عبد المجيد في موقع بروغرس لاستقبال الطلبة إلا أنه لم تجهز بعد لاستقبال الطلبة.

وأضاف ممثل الاتحاد الطلابي الحر بأن مشكل عدم الجاهزية ونقص الصيانة خيم أيضا على بعض الإقامات بالأغواط وغرداية، ليدعو الديوان الوطني للخدمات الجامعية للإسراع في تدارك هذه النقائص لضمان دخول جامعي جيد للطلبة.

ومن جهته، أكد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية ناصر غمري في تصريح لـ”الشروق” على أن مصالحه فتحت تحقيقا بعد وصول الصور والفيديوهات إليهم من بعض المديريات، للتأكد من مدى واقعيتها بخصوص وجود اهتراءات ونقص في الترميم.

وأوضح “نحن نحقق في مدى واقعيتها وكانت لنا اتصالات هاتفية بعدة مديريات لمعالجة هذه الاختلالات سواء بالنسبة للترميمات أو نقص التجهيزات”.

وأضاف ذات المسؤول بخصوص مشكل الإقامة الجامعية بالجزائر شرق “حسب بعض المعلومات الأولية توجد بعض الأجنحة القديمة التي مازالت عملية الترميم فيها قيد الإنجاز، وتم تحويل الطالبات في الجناحين المعنيين والتكفل بهن في أجنحة أخرى إلى غاية إكمال الترميمات في أقرب وقت ممكن”.

وعن الصور المتداولة لإقامات جامعية جد مهترئة، أكد غمري بأن الديوان سيوفد لجان تحقيق للولايات للوقوف على عملية الترميم والإسراع فيها، ولفت إلى أنه تم الشروع في عملية الصيانة والتجهيز خلال الصائفة على مستوى الأجنحة ودورات المياه إلا أنها لم تكتمل بعد في البعض منها.