لجان تفتيش بالمدارس بسبب رزنامة الاختبارات

مؤسسات نفذتها قبل موعدها وأخرى أجلتها

أماطت اللجان التفتيشية اللثام عن نتائج التحقيق في الملف المتعلق بمدى الالتزام برزنامة اختبارات الفصل الدراسي الأول، إذ تم الوقوف على شروع مؤسسات تربوية في برمجتها أسبوعا قبل موعدها الرسمي، بسبب كثرة الأفواج التربوية، في حين اتخذت مدارس أخرى قرارا يقضي بتأجيل تنظيمها بقرابة أسبوع. وهو ما يعد مخالفا لتوجيهات وزارة التربية.

وأفادت مصادر “الشروق” أن المفتشين قد سجلوا من خلال زياراتهم التفتيشية إلى الميدان، تورط بعض رؤساء المؤسسات التربوية، في مخالفة التعليمات الصادرة عن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، بخصوص اختبارات الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الجارية، حيث فوجئوا بانطلاقها وبصفة رسمية ببعض المدارس أسبوعا قبل موعدها الرسمي، وكل ذلك تحت ذريعة كثرة الأفواج التربوية وكذا عامل ضيق الوقت، خاصة أن المؤسسات مطالبة وجوبا بإنجاز عدة أعمال في فترات متقاربة جدا ووجيزة، ويتعلق الأمر ببرمجة الاختبارات لفائدة تلامذتها، ثم الانتقال إلى مرحلة تصحيح أوراق الإجابات، إلى جانب الانخراط في إجراء التصحيح الجماعي للمواضيع، لتختتم العملية بعقد مجالس الأقسام وملء كشوف النقاط وتسليمها للمعنيين.

واستناد إلى ما سبق، أشارت نفس التقارير التفتيشية إلى رفض مؤسسات تربوية أخرى برمجة اختبارات الثلاثي الأول وفق رزنامة الوزارة الوصية، لعدة أسباب وصفوها بالموضوعية جدا، من أبرزها توقف التلاميذ عن الدراسة اضطراريا بسبب احتجاجات وإضرابات الأساتذة، حيث اقترحت هذه المدارس أهمية تأجيل تنظيمها بأسبوع، مع رفع مطلب منحها الحرية المطلقة في وضع رزنامة الاختبارات التي تناسبها وتتوافق وخصوصيتها، من خلال تحديد فترة محددة لها دون تقييدها بتاريخ معين.

وفي مقابل ذلك، اتخذت جل مؤسسات التربية والتعليم الخاصة قرارا يقضي بتأخير البرمجة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، وهو الأمر الذي أثار استياء وتذمر مصالح مديريات التربية للولايات المختصة.

وفي نفس الإطار، أكدت مصادرنا أن مصالح الوزارة الوصية المختصة، قد وجهت تعليمات لمديري التربية للولايات، تحثهم من خلالها على أهمية تكليف مفتشيها بالنزول إلى الميدان، وتكثيف الزيارات إلى المؤسسات التربوية طيلة فترة إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول والتي انطلقت الأحد 3 ديسمبر الجاري وتمتد إلى غاية الـ7 منه، بالنسبة لتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي.

وذلك من أجل الوقوف على الاختلالات، ومحاولة التدخل لتداركها وتسويتها بصفة آنية، تفاديا للانزلاقات، مع ضرورة المبادرة باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تراها لجان التفتيش ضرورية لمعالجة أي مشكل قد يطرح في فترة حساسة.