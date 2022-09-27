… لجان تفتيش لسكنات ”عدل”

عقب اجتماع تنسيقي لهياكل وإطارات الوزارة.. بلعريبي يعلن:

طلب المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيصل زيتوني، من المديرين الجهويين، الصرامة في “متابعة الأشغال واحترام جودة ونوعية السكنات مع رفع التحفظات التي قد يسجلونها، وأكد على تسريع أشغال الربط بمختلف الشبكات، مشيرا أن الوكالة ترفض تسليم سكنات بدون كهرباء وغاز وماء”.

وعقد زيتوني، لقاء تقنيا حضره المديرون المركزيون ومدير تسيير العمليات، إضافة إلى مدير الصفقات ومدير الدراسات والمديرين الجهويين لعنابة، والجزائر شرق والجزائر غرب، قسنطينة، وهران، تيارت وسطيف، الثلاثاء، وجاء هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات وزير السكن القطاع محمد طارق بلعريبي، من أجل بعث المشاريع وتسريع وتيرتها بمختلف ولايات الوطن.

زيتوني وبعد أن استمع إلى عرض مفصل عن المشاريع المنطلقة مؤخرا، الخاصة بأصحاب الملفات المقبولة وعن تقدم الأشغال بالسكنات المبرمجة للتسليم في السداسي الثاني من السنة الجارية، ألح على ضرورة التنسيق أكثر والالتزام بتعليماته، مع تسريع مختلف الإجراءات الإدارية للإعلان عن باقي المشاريع التي لم تنطلق بسبب إجراءات الدراسات والتي دعا إلى تسريعها والانتهاء منها من أجل الإعلان عن الانطلاق في المشاريع ميدانيا.

وقبل ذلك، عقد وزير القطاع محمد طارق بلعريبي، اجتماعا تنسيقيا بحضور كل من الأمين العام للوزارة ورئيسة الديوان وكذا الإطارات المركزية للوزارة، وخُصص الاجتماع للتحضير لعملية توزيع السكنات المقبلة بمناسبة شهر نوفمبر.

وأعلن بلعريبي بالمناسبة عن إنشاء لجان خاصة مكلفة بتفتيش نوعية السكنات المنجزة بصيغة البيع بالإيجار ”عدل”، موضحا في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أنه أسدى تعليمات للمديرية العامة والمدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” من أجل انشاء لجان تفتيش لنوعية السكنات، مؤكدا أن دائرته الوزارية تسعى لتوزيع ”سكنات ذات جودة ونوعية”.