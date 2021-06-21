لجان تفتيش يوميّا للتقويم السريع لمواضيع البكالوريا

لإنصاف المترشحين والتأكد من تطابقها مع دليل بناء الاختبارات

رفع تقارير يومية للوزير للتدخل في حال تسجيل ثغرات في الأسئلة

نصبت وزارة التربية الوطنية لجان تفتيش على مستوى المفتشية العامة للبيداغوجيا، من مهامها السهر على إعادة قراءة مواضيع امتحان شهادة البكالوريا في الفترة المسائية بعد انقضاء الاختبارات، وذلك لأجل التحقق من مدى تطابق الأسئلة مع دليل بناء المواضيع وخلوّها من الأخطاء العلمية والمطبعية، على أن يتم رفع تقرير مفصل لوزير التربية الوطنية محمد واجعوط يوميا، وذلك بغية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين.

أفادت مصادر “الشروق” أن المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية قد نصبت لجان تفتيش مختصة تضم مفتشي تربية وطنية في مختلف التخصصات والمواد من أصحاب الخبرة الطويلة في المجال، والتي تم تكليفها بإعادة قراءة مواضيع امتحان شهادة البكالوريا الذي انطلق الأحد ويختتم الخميس المقبل “24 جوان 2021″، إذ تقوم كل لجنة بما يصطلح عليه بـ”التقويم السريع” للأسئلة في الفترة المسائية بالنسبة للاختبارات المبرمجة في الفترة الصباحية، على أن يتم تقويم الأسئلة المبرمجة في الفترة المسائية بعد الساعة السادسة مساء، من خلال إعادة قراءتها والتدقيق فيها، للتأكد من مدى تطابقها مع دليل بناء الاختبارات، والتحقق من خلوها من الأخطاء المعرفية والعلمية وحتى المطبعية ومن التأويلات وأن تكون مقبولة لا تعجيزية، إلى جانب الوقوف على مدى توافق الحجم الساعي مع طبيعة المواضيع المطروحة، على أن يتم رفع تقرير سريع ومفصل للوزير بعد انقضاء كل اختبار أي بشكل يومي.

وأضافت ذات المصادر بأنه عقب اختتام البكالوريا ومغادرة “فريق العمل” الذي يضم 130 إطارا من مفتشين وأساتذة وعمال مهنيين، لمركز الحجز الكائن بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع القبة الجزائر العاصمة، أي بعد تاريخ 24 جوان الجاري، ستقوم مصالح الوزارة بتكليف فريق مختص يقوم بإعادة قراءة “الأجوبة النموذجية” لكافة الاختبارات، وذلك قصد تقييمها وتقويمها والتأكد من خلوها من الأخطاء، على أن يتم الشروع في فتح ملف المنظومة الوطنية للامتحانات الذي يوجد على طاولة الوزير، قصد إعادة النظر فيها كليا بغية تدارك النقائص وتقويمها، خاصة في الجانب المادي والمالي، على اعتبار أن الامتحانات الرسمية تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة، إذ يتم صرف سنويا ما قيمته 21 مليار سنتيم، لإطعام المؤطرين دون الحديث عن باقي التعويضات المالية ومختلف النفقات.