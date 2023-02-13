لجان لمتابعة تكوين الأساتذة وطلبة الدكتوراه في الإنجليزية

بعد انطلاق منصة التكوين عن بعد شهر جانفي

أنشأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجانا جامعية للإشراف ومتابعة تنفيذ برنامج تكوين الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية على مستوى مؤسسات التعليم العالي.

وتتكون هذه اللجنة الجامعية، التي وقع على قرارها الوزير كمال بداري، الاثنين، من مسؤولين بالمؤسسة الجامعية، وأساتذة باحثين متخصصين في اللغة الإنجليزية، وتتولى المرافقة البيداغوجية والتي تمكن الأستاذ الباحث وطالب الدكتوراه خلال فترة لا تتعدى سنة من التكوين، من اكتساب معارف ومهارات في فن وكيفية التدريس الجامعي باللغة الإنجليزية.

وتأتي هذه اللجنة، بعدما أطلقت الوزارة يوم 2 جانفي المنصرم، منصة التكوين عن بعد في الإنجليزية لفائدة الأساتذة الجامعيين وطلبة الدكتوراه، حيث تهدف إلى الرفع من مستوى التكوين في الإنجليزية لدى أساتذة الجامعات من أجل الانطلاق في تدريس الوحدات الأفقية باللغة الإنجليزية الدخول الجامعي المقبل.

وتهدف الوزارة من خلال لجنة الإشراف والمتابعة إلى مرافقة الأساتذة في إطار برنامج القطاع لتعزيز تكوين أساتذة التعليم العالي في اللغة الإنجليزية، كما أنها تكملة لما تم اتخاذه من إجراءات على مستوى المؤسسات الجامعية، على غرار تسجيل الأساتذة في الليسانس، ومراكز التعليم المكثف للغات (CEI)؛ إذ باشرت اللجنة الوطنية للتعليم عند بعد بإطلاق منصة رقمية خاصة بتعليم اللغة الإنجليزية عن بعد، كسند تعليمي بيداغوجي، لفائدة أساتذة التعليم العالي.

وجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن انطلاق التدريس باللغة الإنجليزية في مؤسسات التعليم العالي بداية من الموسم الجامعي المقبل، وهذا بعد الانطلاق في تكوين الأساتذة في هذه اللغة، فضلا عن إحصاء المتمكنين منها لتحديد نسبة التأطير الممكنة في كل جامعة للانطلاق في تدريس الوحدات الأفقية بداية من السداسي الثاني للسنة الجامعية الجارية، حيث تعول الوزارة على اللغة الإنجليزية من أجل تعزيز مرئية الجامعة الجزائرية وإعادة تصنيفها، بالإضافة إلى كون اللغة الإنجليزية هي لغة النشر الأولى عالميا بالنسبة للبحوث والمقالات.