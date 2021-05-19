لجان متخصصة لمراجعة القوانين الأساسية للأساتذة والباحثين الدائمين

الاتحادية الوطنية للتعليم العالي تلتقي بن زيان وتكشف:

تستعد وزارة التعليم العالي، خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع عمل مع ممثلي الاتحادية الوطنية للتعليم العالي لتشكيل لجان متخصصة لمراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين.

وأشارت الاتحادية الوطنية في بيان لها، الأربعاء، إلى اتفاق مع وزير التعليم العالي على مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث وللباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين، لاسيما أن القانون الأساسي الحالي لم يعدل منذ 2008، إذ تم الاتفاق على عقد اللقاء لتشكيل لجان متخصّصة، بمشاركة الشركاء الاجتماعيين وعلى رأسهم الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، للبدء في عملية مراجعة ومناقشة القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، لما له من علاقة بالحياة الاجتماعية والمهنية والعلمية للأستاذ والباحث وارتباطه بتحسين شبكة أجور هذه الفئات.

وفيما يخص ملف السكن، تعهد الوزير في لقائه بممثلي الاتحادية بمراسلة الولاة (الهضاب العليا والجنوب) لمنح أوعية عقارية لإكمال المشاريع المجمدة، مع تنصيب لجان مشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة السكن لمتابعة الملف.