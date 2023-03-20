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لجان وزارة الصحة تشرع في معاينة المستشفيات

الشروق أونلاين
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لجان وزارة الصحة تشرع في معاينة المستشفيات
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لجان لمعاينة المستشفيات

ستشرع لجان التفتيش والمعاينة التابعة لوزارة الصحة، في الأيام القليلة القادمة، في معاينة عدّة مؤسسات استشفائية عبر التراب الوطني.

وحسب بيان للوزارة، فإن الغرض من هذه اللجان هو “الوقوف على نوعية الخدمات الصحية المقدمة على مستوى مصالح الاستعجالات والمصالح الطبية”.

وستعمل اللجان المشكّلة بأمر من وزير الصحة عبد القادر سايحي على “رصد النقائص المسجلة في العديد من المجالات، قبل تدوين الملاحظات وتسجيلها”.

وأضاف البيان أن زيارات اللجان تأتي في إطار “الإجراءات المتعلقة بالتكفل بالمريض وتحسين الخدمة وظروف العمل على مستوى الأنشطة الطبية وشبه الطبية”.

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