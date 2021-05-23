لجنة الإعلام الرياضي تُدين العدوان الإسرائيلي

تُدين لجنة الإعلام الرياضي في قطر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتعرض لمذابح بشعة على يد الاحتلال الغاشم. وتستنكر القصف الإسرائيلي العشوائي لقطاع غزة الذي نجم عنه سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بِمن فيهم النساء والأطفال.

كما تُدين اللجنة جرائم قوات الاحتلال التي تستهدف منازل الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية ومن بينها برج الجلاء الذي يضم مقر شبكة “الجزيرة” في غزة ووكالة “أسوشيتد برس”.

وتُشيد اللجنة بدور الزملاء الصحفيين والإعلاميين في فلسطين في الصمود بمواجهة كل هذه الاعتداءات الوحشية، والإصرار على نقل ما يجري من داخل الأراضي الفلسطينية، لكشف جرائم الاحتلال الغاشم ونقل الحقيقة.

وتُطالب اللجنة كلا من الاتحاد العام للصحافيين العالميين، والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، والاتحاد الآسيوي للإعلام الرياضي، والاتحاد العربي للقيام بدورهم، في التنديد والوقوف ضد جرائم الاحتلال، التي تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي والأعراف والقيم الإنسانية.

ع.ع