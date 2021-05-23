-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لجنة الإعلام الرياضي تُدين العدوان الإسرائيلي

الشروق الرياضي
  • 36
  • 0
لجنة الإعلام الرياضي تُدين العدوان الإسرائيلي

تُدين لجنة الإعلام الرياضي في قطر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتعرض لمذابح بشعة على يد الاحتلال الغاشم. وتستنكر القصف الإسرائيلي العشوائي لقطاع غزة الذي نجم عنه سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بِمن فيهم النساء والأطفال.

كما تُدين اللجنة جرائم قوات الاحتلال التي تستهدف منازل الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية ومن بينها برج الجلاء الذي يضم مقر شبكة “الجزيرة” في غزة ووكالة “أسوشيتد برس”.

وتُشيد اللجنة بدور الزملاء الصحفيين والإعلاميين في فلسطين في الصمود بمواجهة كل هذه الاعتداءات الوحشية، والإصرار على نقل ما يجري من داخل الأراضي الفلسطينية، لكشف جرائم الاحتلال الغاشم ونقل الحقيقة.

وتُطالب اللجنة كلا من الاتحاد العام للصحافيين العالميين، والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، والاتحاد الآسيوي للإعلام الرياضي، والاتحاد العربي للقيام بدورهم، في التنديد والوقوف ضد جرائم الاحتلال، التي تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي والأعراف والقيم الإنسانية.

ع.ع

مقالات ذات صلة
مدرب وست هام سيعتمد على بن رحمة الموسم القادم

مدرب وست هام سيعتمد على بن رحمة الموسم القادم

إدارة نابولي الإيطالي تبحث عن مخرج لقضية غولام

إدارة نابولي الإيطالي تبحث عن مخرج لقضية غولام

غوارديولا حسم مشاركة محرز الأساسية في النهائي الأوروبي

غوارديولا حسم مشاركة محرز الأساسية في النهائي الأوروبي

رئيس بشكتاش التركي متخوف من ضياع غزال

رئيس بشكتاش التركي متخوف من ضياع غزال

لهذا السبب تراجع “البياسجي” عن ضم إسماعيل بن ناصر

لهذا السبب تراجع “البياسجي” عن ضم إسماعيل بن ناصر

لاعب بايرن ميونيخ الألماني يونس آيت عامر يلتحق بالخضر

لاعب بايرن ميونيخ الألماني يونس آيت عامر يلتحق بالخضر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد