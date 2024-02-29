لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تعاقب رونالدو

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة لقدم، قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقدمت إدارة نادي الشباب السعودي شكوى لدى لجنة الانضباط ضد رونالدو، بسبب قيامه بحركة غير أخلاقية اتجاه جماهير فريقهم.

وقرّرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، إيقاف رونالدو مباراة واحدة، كما غرمته بـ10 آلاف ريال، وإلزام فريقه واللاعب بدفع 20 ألف ريال لنادي الشباب، تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.