لجنة الانضباط تستدعي حكمَين وطبيبا

في آخر اجتماع لها

وجّهت لجنة الانضباط سهرة الثلاثاء ثلاثة استدعاءات، إلى حكمَين وطبيب. كما جاء في بيان لِرابطة الكرة المحترفة.

ويتعلّق الأمر بِكلّ مِن: مالك آيت اعمر حكم الساحة لِمباراة سريع غليزان والضيف وفاق سطيف (2-2). والطبيب المُكلّف بِالإجراءات الصحية الخاصة بِجائحة “كورونا”، الدكتور عبد الكريم لولد. وإلياس تيزيزوا الحكم الرابع لِمباراة اتحاد العاصمة والزائر فريق شبيبة الساورة (2-0 للأوّل).

ولُعبت هاتان المقابلتان مساء الأحد الماضي، لِحساب الجولة الـ 21 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وسيمثل الثلاثي المذكور آنفا أمام مكتب لجنة الانضباط، هذا الخميس على الساعة الـ 11 صباحا.

ولم تُقدّم لجنة الانضباط أسباب استدعاء الحكمَين والطبيب، المُشار إليهم أعلاه.