لجنة الانضباط تستدعي رئيسَي اتحادَي سوف وبسكرة

وجّهت لجنة الإنضباط، الإثنين، استدعاءً لِكلّ من يوسف صخري وعبد القادر تريعة رئيسَي ناديَي اتحادَي سوف وبسكرة، على التوالي.

وفسّرت لجنة الانضباط الحكم الصّادر عنها، بِالتقرير الذي دوّنه حكّام مباراة اتحاد سوف وضيفه فريق مولودية الجزائر، عن الرئيس صخري. والتصريحات الإعلامية الحادّة والنّاقمة لِزميله تريعة، بعد مواجهة فريقه اتحاد بسكرة للمضيّف نادي شبيبة القبائل، لِحساب منافسة البطولة الوطنية.

وسيمثل صخري وتريعة أمام مكتب لجنة الإنضباط، في الـ 4 من ديسمبر المقبل.

فضلا عن ذلك، تدفع إدارة نادي اتحاد سوف غرامة مالية قيمتها 500 ألف دينار، بِسبب غياب المدرب عن دكّة البدلاء، وحضور أشخاص غرباء غير مرخّص لهم داخل غرف حفظ الملابس وأرجاء الملعب، ورشق أنصار الفريق لِأرضية الميدان بِالشهب النارية.

ويدفع لاعب اتحاد سوف يوسف إسلام سياب غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار، بِسبب الاحتجاج على قرار الحكم.

وتُسدّد إدارة نادي مولودية الجزائر غرامة مالية قيمتها 60 ألف دينار، بِسبب استعمال جماهير الفريق للشهب النارية (دون رشق أرضية الميدان).

وألزمت لجنة الانضباط لاعب اتحاد بسكرة نصر الدين خوالد، ومنافسه من شبيبة القبائل بدر الدين سوياد، بِدفع غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار لِكلَيهما، بِسبب الاحتجاج على قرار الحكم.