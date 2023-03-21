-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
المحكمة العليا السعودية: غرّة رمضان يوم الخميس
رياضة

لجنة الانضباط تستدعي رئيس اتحاد بسكرة

علي بهلولي
  • 62
  • 0
لجنة الانضباط تستدعي رئيس اتحاد بسكرة

وجّهت لجنة الانضباط، الثلاثاء، استدعاءً إلى رئيس نادي اتحاد بسكرة عبد القادر تريعة.

وطالبت لجنة الانضباط رئيس الاتحاد البسكري بِالمثول أمام مكتبها في الـ 27 من مارس الحالي، دون تقديم تفسيرات للحكم الصّادر.

وعوقب فريق اتحاد بسكرة أيضا بِتسديد غرامة مالية قيمتها 40 ألف دينار، بِسبب “السلوك السيّئ” في مواجهة الزّائر أمل الأربعاء. التي لُعبت الجمعة الماضية، بِرسم الجولة الـ 20 من عمر البطولة الوطنية. وانتهت بِفوز الفريق المحلّي بِهدف لِصفر.

ويدفع لاعب اتحاد بسكرة بلال بوكاروم غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار، مع إيقافه لِمدّة مباراة واحدة نافذة. بِسبب احتجاجه على قرارات الحكم في المواجهة المذكورة أعلاه.

مقالات ذات صلة
بوعناني يُخاطب الجمهور الجزائري

بوعناني يُخاطب الجمهور الجزائري

آلة سليماني شغّالة قبيل مواجهتَي النيجر

آلة سليماني شغّالة قبيل مواجهتَي النيجر

شيخ المدربين الفرنسيين يُنصف عوّار

شيخ المدربين الفرنسيين يُنصف عوّار

إدارة نادي ضمك: بدران يُشارك في مُواجهتَي النيجر

إدارة نادي ضمك: بدران يُشارك في مُواجهتَي النيجر

“موبيليس” تكافئ اللاعبين بمنحة 40 مليون سنتيم وراتب شهرين

“موبيليس” تكافئ اللاعبين بمنحة 40 مليون سنتيم وراتب شهرين

أديبايور يعتزل بعد مسيرة حافلة

أديبايور يعتزل بعد مسيرة حافلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد