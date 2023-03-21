لجنة الانضباط تستدعي رئيس اتحاد بسكرة

وجّهت لجنة الانضباط، الثلاثاء، استدعاءً إلى رئيس نادي اتحاد بسكرة عبد القادر تريعة.

وطالبت لجنة الانضباط رئيس الاتحاد البسكري بِالمثول أمام مكتبها في الـ 27 من مارس الحالي، دون تقديم تفسيرات للحكم الصّادر.

وعوقب فريق اتحاد بسكرة أيضا بِتسديد غرامة مالية قيمتها 40 ألف دينار، بِسبب “السلوك السيّئ” في مواجهة الزّائر أمل الأربعاء. التي لُعبت الجمعة الماضية، بِرسم الجولة الـ 20 من عمر البطولة الوطنية. وانتهت بِفوز الفريق المحلّي بِهدف لِصفر.

ويدفع لاعب اتحاد بسكرة بلال بوكاروم غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار، مع إيقافه لِمدّة مباراة واحدة نافذة. بِسبب احتجاجه على قرارات الحكم في المواجهة المذكورة أعلاه.