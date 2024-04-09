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رياضة

لجنة الانضباط تصدر قرارها بخصوص ما حدث بين بوشار وحيتالة

عمر سلامي
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لجنة الانضباط تصدر قرارها بخصوص ما حدث بين بوشار وحيتالة
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مدافع بلوزداد سفيان بوشار

قرّرت لجنة الانضباط، إيقاف مدافع شباب بلوزداد سفيان بوشار، ومهاجم وفاق سطيف رمضان حيتالة، لغاية الاستماع لأقوالهما في جلسة الاثنين المقبل.

وعالجت لجنة الانضباط خلال اجتماعها الاثنين، القضايا المتعلقة بالجولة الـ22 من الرابطة المحترفة الأولى.

وغرمت اللجنة سفيان بوشار بـ100.000 دج، بسبب الاحتجاج على حكم مباراة فريقه شباب بلوزداد أمام وفاق سطيف.

وكان سفيان بوشار قد تلقى إنذارا بسبب الاحتجاج على ضربة الجزاء الأولى في مباراة سطيف، قبل أن يطرد، بسبب مناوشات خلال تنفيذ ركنية لوفاق سطيف مع المهاجم حيتالة.

وبعد المباراة دخل اللاعبان في مشادات للتحوّل بعدها إلى معركة بين اللاعبين، قبل أن سيتدخل الحاضرون لفك الاشتباك.

من جهة أخرى أوقفت لجنة الانضباط مدرب جمعية الشلف شريف حجار، شهرا نافذا على خلفية طرده في المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه شبيبة الساورة بهدفين مقابل هدف واحد.

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