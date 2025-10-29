لجنة الانضباط تعاقب الحارس أسامة ملالة

أصدرت لجنة الانضباط عقوباتها بخصوص مباراة نادي بني ولبان واتحاد بسكرة، لحساب الجولة السابعة من قسم الهواة، مجموعة وسط شرق.

وعوقب حارس اتحاد بسكرة أسامة ملالة، بأربع مباريات نافذة، وغرامة مالية قدرها 25000 دج.

وسلطت لجنة الانضباط هذه العقوبة على الحارس ملالة، بسبب الضرب المتبادل والسلوك غير رياضي تجاه المناصرين.

كما عاقبت اللجنة مدافع بني ولبان محمد توات، بثلاث مباريات نافذة، وغرامة مالية قدرها 25000 دج، بسبب الضرب المتبادل.

ومن العقوبات المتعلقة بالمباراة أيضا، معاقبة نادي بني ولبان بلقاءين دون جمهور، وغرامة مالية قدرها 100000 دج، بسبب رمي المقذوفات على أرضية الميدان، والتي تسببت في إصابة حارس اتحاد بسكرة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 40000 دج بسبب سوء التنظيم.