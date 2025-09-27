لجنة الانضباط تعاقب لاعب مولودية البيض بـالإيقاف لـ6 مباريات

عاقبت لجنة الانضباط مدافع مولودية البيض خالد بوحكاك، بالإيقاف لـ 6 مباريات منها مبارتين غير نافذتين.

وسطلت اللجنة هذه العقوبة على مدافع مولودية البيض بسبب طريقة احتفاليته بهدفه أمام شباب بلوزداد في الجولة الخامسة، وتسري العقوبة من تاريخ التوقيف 22 سبتمبر 2025.

كما تم معاقبة فريق شبيبة القبائل بغرامة مالية قدرها 30000 دج، بسبب إشعال الألعاب النارية في المدرجات.

وبالنسبة لمسيّر نادي بارادو ﺍﻟﻌﺒﺪﻱ ﺃﻣﻴﻦ، وﺑﺴﺒﺐ ﺩﺧﻮله ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻮﻃﻴﻦ، وجهت له لجنة الإنضباط إنذارا، مع ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 200.000 ﺩﺝ.