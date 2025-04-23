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رياضة

لجنة الانضباط توقف ثلاثة لاعبين وتستدعي 4 رؤساء أندية

عمر سلامي
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لجنة الانضباط توقف ثلاثة لاعبين وتستدعي 4 رؤساء أندية

قرّرت لجنة الانضباط ايقاف اللاعبين رؤوف بن غيث من شباب بلوزداد ومحمد بومشرة من اتحاد خنشلة ولاعب شبيبة القبائل كسيلة بوعالية، إلى غاية الاستماع إلى أقوالهم.
وجاء قرار لجنة الانضباط بتوقيف الثلاثي المذكور إلى غاية الاستماع إلى أقوالهم خلال الجلسة المبرمجة في حدود منتصف نهار الأربعاء بسبب حركة قاموا بها خلال مباريات فرقهم في الجولة الـ23 .
من جهة أخرى، استدعت لجنة الانضباط، رؤساء أندية اتحاد خنشلة ونادي بارادو، ونجم مقرة وشبيبة الساورة، لاستكمال التحقيقات في أحداث المبارتين.

كما عاقبت لجنة الانضباط فريق اتحاد خنشلة بمبارتين دون جمهور، بسبب أحداث مباراة بارادو.

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