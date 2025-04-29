لجنة الانضباط تُعاقب هذا النادي

سلّطت لجنة الانضباط، الثلاثاء، عقوبة إجراء مباراة واحدة نافذة بِمدرجات شاغرة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 640 ألف دينار.

جاء ذلك بعد تنظيم مقابلات الجولة الـ 24، من عمر بطولة القسم الوطني الأول.

ونزلت هذه العقوبة على شباب بلوزداد، بِسبب استعمال أنصار الفريق للألعاب النارية، ورشق أرضية الميدان بِهذه المقذوفات الممنوعة، خلال مواجهة المضيف نادي شبيبة القبائل. وأيضا بِسبب السلوك السيّئ للنادي.

وهكذا سيُواجه شباب بلوزداد جاره فريق مولودية الجزائر دون حضور الجمهور، في مباراة تُقام بِملعب “5 جويلية 1962” عن الجولة الـ 25، بِتاريخ لم يُضبط بعد.

وعوقب لاعب الشباب أمين محيوس بِالإيقاف لِمدّة مقابلتَين، إحداهما غير نافذة، بِسبب طرده في هذه المواجهة. بينما يسدّد زملاؤه شعيب كداد وعبد الرحمان مزيان وطلال بوصوف غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار لِكلّ واحد منهم، بِسبب الاحتجاج على قرارات الحكم.

وعاقبت لجنة الانضبط فريق شبيبة القبائل بِتسديد غرامة قيمتها 600 ألف دينار، بِسبب استعمال أنصار الفريق للألعاب النارية، ورشق أرضية الميدان بِهذه المقذوفات الممنوعة.