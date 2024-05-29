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رياضة

لجنة الانضباط تُنهي موسم لاعب في شبيبة القبائل

علي بهلولي
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لجنة الانضباط تُنهي موسم لاعب في شبيبة القبائل
ح.م
علي عمريش.

أنهت لجنة الانضباط في آخر اجتماع لها، موسم لاعب فريق شبيبة القبائل علي عمريش.

وعاقبت اللّجنة متوسّط الميدان عمريش بِالإيقاف لِمدّة 4 لقاءات، يوجد بينها مواجهة واحدة غير نافذة. وتسديد غرامة مالية بِقيمة 40 ألف دينار.

وكان ابن بلدية بئر مراد رايس (العاصمة) قد طُرد في مباراة فريقه شبيبة القبائل والزائر مولودية الجزائر (1-1) مساء الأحد الماضي، لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة الوطنية. بِسبب شتمه لِأحد الحكّام.

وبِما أنّه تبقّت لِفريق “الكناري” ثلاث مقابلات في البطولة الوطنية هذا الموسم، فإن مشوار عمريش في نسخة 2023-2024 انتهى.

وكان عمريش (25 سنة) قد انضمّ إلى الشبيبة في الصّيف الماضي لِمدّة موسمَين، قادما من اتحاد بسكرة.

وشارك علي عمريش في 25 مباراة بِزيّ شبيبة القبائل في بطولة الموسم الحالي، يوجد بينها 21 مواجهة خاضها أساسيا.

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