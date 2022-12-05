لجنة الانضباط في الفيفا تعلن عن قرارها حول مباراة تونس وفرنسا

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن قرارها بخصوص الشكوى التي قدمتها الاتحادية الفرنسية حول مقابلة الديوك أمام منتخب تونس في مونديال قطر 2022.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية، فقد رفضت اللجنة الشكوى الفرنسية، وأكدت أن منتخب تونس فاز بنتيجة 1 مقابل 0 على حاملي اللقب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وطالبت فرنسا باحتساب هدف أنطوان غريزمان في الدقيقة الـ8 بعد الـ90 من الوقت بدل الضائع من المباراة، بعد إلغائه بقرار من حكم اللقاء، عقب رجوعه إلى الـVAR.

وجاء في بيان مقتضب للجنة الانضباط:”رفضت اللجنة الشكوى المقدمة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بشأن مباراة تونس وفرنسا، التي أقيمت يوم 30 نوفمبر”.