لجنة الانضباط لـ”فيفا” تخصم رسميا ثلاث نقاط من رصيد منتخب جنوب أفريقيا

بسبب إشراكه لاعبا معاقبا خلال التصفيات

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خصم ثلاث نقاط من رصيد منتخب جنوب أفريقيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما ثبت إشراك لاعب غير مؤهل في مباراة رسمية، منهياً بذلك الجدل، الذي رافق هذا الملف منذ شهر مارس الماضي.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مباراة جنوب أفريقيا ضد ليسوتو التي جرت يوم 21 مارس المنصرم، بعدما شارك لاعب الوسط، تيبوهو موكوينا، رغم حصوله على إنذارين في الجولتين الأوليين من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ما كان يفرض عليه عقوبة الإيقاف التلقائي، لكن الجهاز الفني لمنتخب “بافانا بافانا” قرر إشراكه، وهو ما اعتبره “فيفا” خرقاً صريحاً للوائح الانضباط.

وعلى مدار الأشهر الماضية، ظل الملف قيد المراجعة، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً أنّ جنوب أفريقيا انتهكت القوانين، ومِن ثمّ يُخصم من رصيدها ثلاث نقاط في جدول التصفيات، وأعاد هذا القرار ترتيب الأوراق في المجموعة الثالثة، مانحاً منتخب نيجيريا دفعة قوية للعودة إلى السباق، وخطف بطاقة التأهل إلى المونديال، كما سيكون منتخب بنين، الوصيف في الترتيب، أمام فرصة دخول التاريخ، من أجل التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في سجله.

ويُتوقع أن يشعل هذا القرار المنافسة في المجموعة، خاصة أنّ كل نقطة ستكون حاسمة مع دخول التصفيات مرحلتها الأخيرة والحاسمة، إذ سيشهد التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل، إقامة الجولتين التاسعة والعاشرة، وهما الأخيرتان في مشوار التصفيات، وستكون هاتان المحطتان حاسمتين في تحديد المنتخبات التسعة المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026، إضافة إلى التعرف على المنتخب، الذي سيُمثّل القارة الأفريقية في الملحق العالمي الفاصل.