لجنة التحكيم تجدد ثقتها في الحَكَمة عثمان لمياء وتعيينها في الرابطة الأولى

أدارت بامتياز مباراتين في المحترف الأول الموسم الماضي

عينت لجنة التحكيم التي يترأسها الدولي السابق جمال حيمودي الحكمة الجزائرية عثمان لمياء لإدارة لقاء الجولة الرابعة عشرة بين أمل الأربعاء وضيفه هلال شلغوم العيد والتي تلعب الأحد بداية من الساعة الثالثة زوالا بملعب إسماعيل مخلوف بالأربعاء. ويساعد عثمان لمياء في مهمتها حكمين دوليين وهما عبان عادل وأسماء وهاب فريال العائدة من المغرب حيث شاركت في رابطة الأبطال للسيدات..

وكانت الدولية الجزائرية عثمان لمياء قد أدارت الموسم الماضي مباراتين في المحترف الأول الأولى بملعب 20أوت بين اتحاد العاصمة واولمبي المدية وانتهت بفوز الاتحاد برباعية،و الثانية بين نصر حسين داي واتحاد بسكرة والتي انتهت بخسارة النصرية بهدفين.

ويحظى التحكيم النسوي منذ مجيء جمال حيمودي إلى لجنة التحكيم باهتمام كبير حيث أقحم العديد من الحكمات في التربص الأخير حيث طالبهم بالعمل من أجل اقحامهن في سلك التحكيم بالتدرج، علما أن لجنة التحكيم تعمل على ابراز التحكيم النسوي الذي عانى التهميش في السنوات الأخيرة، وإيصاله إلى العالمية.

وهذه المرة الأولى في تاريخ الكرة الجزائرية اعتماد لجنة التحكيم على حكم ساحة سيدة في مرحلة الذهاب وهي وسيلة أيضا لإقناع لجنة التحكيم بالكاف وجود حكمات جزائريات متألقات بإمكانهن الذهاب بعيدا في مشوارهن.

ومن المنتظر أن ترسل لجنة التحكيم مفتشين لتقييم الحكمة الرئيسية وطاقمها من أجل تصحيح أخطائها ووضعها في السكة الصحيحة.

علما أن هذه الجولة من الرابطة المحترفة الأولى تعيين أي حكم دولي، حيث تم اختيار حكام شباب من أجل معاينتهم وتقييمهم قبل نهاية مرحلة الذهاب،حيث سيعتمد على الكفاءات في كل اللقاءات وإنزال بعضهم إلى الأقسام الأخرى والعمل أكثر للعودة إلى المستوى العالي.