لجنة التحكيم تستدعي الحكام “المخطئين” قبل معاقبتهم

غربال وطاقمه في المغرب مرورا بباريس

علمت “الشروق”، من مصادر مؤكدة، أن الحكام الجزائريون غربال،اتشعلي وقوراري وبن براهم سيتنقلون إلى المغرب لإدارة السوبر الإفريقي المقرر يوم 10سبتمبر الجاري بين الوداد البيضاوي المتوج برابطة الأبطال الإفريقية ونهضة بركان الفائز بكأس الكاف مرورا بباريس،بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط

قال مصدر مقرب من رباعي التحكيم الجزائري المعين لإدارة السوبر الإفريقي بين الوداد المغربي ونهضة بركان، إنهم قد تحصلوا على تذاكر السفر للالتحاق بالمغرب، حيث سيسافرون من الجزائر مرورا بباريس يوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري، ويعودون 24 ساعة بعد اللقاء أي يوم الأحد 11 سبتمبر.

ومباشرة بعد عودتهم إلى الجزائر من المقرر أن يجتاز الرباعي غربال، اتشعلي وقوراري وبن براهم الامتحانات البدنية مثلهم مثل كل الحكام، إما يوم 13 أو 14 سبتمبر الجاري، مثلما تم الاتفاق عليه بين لجنة الحكام ورباعي التحكيم. وبحسب نفس المصدر، فإن لجنة التحكيم راسلت رباعي التحكيم متمنين لهم النجاح في مهمتهم، وتشريف التحكيم الجزائري في هذا الحدث القاري الكبير الذي تحضره شخصيات كبيرة يتقدمهم رئيس الكاف الجنوب إفريقي موتسيبي.

ويحتفظ الحكام الجزائريون الذين سيشاركون في مونديال غربال، اتشعلي وقوراري في ذاكرتهم بالتشجيع الذي قدمه لهم الحكم المونديالي جمال حيمودي ساعات قبل دخولهم الاختبار المصيري، حيث منحهم ثقة كبيرة جعلتهم يجتازون الاختبارات المؤهلة إلى المونديال بكل سهولة والتواجد في العرس العالمي.

ويعتبر الدولي الجزائري غربال الوحيد الذي أسندت له مقابلتان في الدوري الجزائري ليكون في جعبته مباراتان ليكون جاهزا في لقاء السوبر الإفريقي. وهذا بالاتفاق مع لجنة التحكيم وجمال حيمودي الذي يعرف كيفية التواجد في فورمة عالية قبل المواعيد الكبيرة.

وعن مردود الحكام بعد جولتين قال مصدر مقرب من لجنة التحكيم، إن لجنة التحكيم بصدد معاينة كل اللقطات التحكيمية التي تبث في التلفزيون الجزائري واستنادا أيضا إلى تقارير مفتشي الحكام المتواجدين في كل الملاعب. وأضاف مصدرنا أن بعض الحكام سيتم استدعاؤهم للمثول أمام لجنة التحكيم، وقد يتعرضون إلى عقوبات إذا ثبت ارتكابهم أخطاء مؤثرة، مثلما حدث نهاية الأسبوع الماضي بتيزي وزو، حين حرم الحكم شبيبة القبائل من ضربة جزاء حقيقية أكدها محلل التلفزيون الجزائري الدولي السابق محمد زكريني.. نفس المصدر، أضاف أن لجنة التحكيم تتصل مباشرة بعد نهاية لقاءات المحترف الأول بكل الحكام من أجل معرفة مستجدات الللقاء، وأيضا بمفتشي اللقاءات لمعرفة مدى نجاح الحكام في المهمة التي أسندت لهم.