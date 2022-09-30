لجنة التحكيم تطالب بإدراج حكام دوليين في تنقلات “الخضر” إلى الخارج

حدث هذا في الاجتماع الأخير للمكتب الفدرالي بوهران

علمت الشروق من مصدر مطلع أن لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم اقترحت على المكتب الفديرالي إدراج حكام دوليين سابقين أو حاليين ومرافقة كل المنتخبات الوطنية سواء في تربصات مختلف المنتخبات بالجزائر أو بالخارج.

قال أحد أعضاء المكتب الفدرالي للشروق أن المدير الفني الوطني للتحكيم رشيد مجيبة وخلال عرض قدمه عن واقع التحكيم في الجزائر اقترح مرافقة كل المنتخبات الوطنية خلال تربصاتهم أو اللقاءات الودية والرسمية داخل الوطن أو خارجه بحكام دوليين سابقين أو حاليين من أجل تلقين اللاعبين التغييرات التي تحدث في قوانين التحكيم وكيفية التعامل مع أصحاب الزي الأسود خلال اللقاءات..

وفي هذا الإطار قال حكم دولي سابق للشروق: “زمان كانت الفاف تعين حكام للتنقل مع الفرق والمنتخبات الجزائرية خاصة إلى الخارج ومساعدة اللاعبين على معرفة القوانين”، مضيفا: “تنقلت عديد المرات مع الأندية الجزائرية ومرات أخرى مع المنتخب حيث أساعد حتى المدربين في عديد الأمور التي قد لا يجيدها أو يتناساها المدرب مع ضغط اللقاءات”.

الدولي السابق أشار أن مسؤولي الأندية وحتى في المنتخب غالبا ما يحملون الحكام سبب التعثرات لجهلهم للقوانين. “لا أظن أن الفاف سترفض اقتراح مرافقة حكام دوليين لمختلف المنتخبات الوطنية أو الآنية الجزائرية لأن ذلك لا يكلف أي شيء ويعطي أكثر ثقة للاعبين والمدربين على معرفة التغييرات التي تحدث في سلك التحكيم”، مضيفا “مثلا في لقاء الكاميرون الأخير تمنيت لو الفاف يومها، وضعت حكام مخضرمين مثل بنوزة و حيمودي، ومجيبة ولكارن، وزكريني على الأقل لإيقاف المهازل التحكمية للحكم غاساما لأنه يعرف جيدا أن الدوليين الجزائريين سبقوه في سلك التحكيم ويعرفون خباياه جيدا..ولن يجرأ أبدا على التحكيم بالطريقة التي أدار بها اللقاء…”.

حكم دولي سابق أشار أن الفاف مجبرة على الاعتماد أيضا على تقنية الفار في اللقاءات الودية والرسمية لمختلف المنتخبات الوطنية وأن ذلك لا يتطلب أموالا كبيرة مثلما يظن البعض وقد لا تتجاوز حتى 100 مليون سنتيم في اللقاء الواحد، لكن مع وضع حكام يملكون الكفاءة لذلك، حيث تملك الجزائر اليوم خمس حكام فقط لهذه التقنية وهم غربال، قوراري اتشعلي، عبيد شارف ولحلو بن براهم… وبوكواسة لطفي الذي شارك مؤخرا للتحكم في هذه التقنية باعتباره معين لإدارة لقاءات كاس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر شهر جانفي القادم.