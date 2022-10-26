لجنة التحكيم تقصف الحكام.. تحذرهم وتطالبهم بالاستفاقة

أنهوا تربصهم الأول بسطيف وإشادة كبيرة بالثلاثي المونديالي

أنهى، الثلاثاء، الفوج الأول من الحكام تربصهم، الذي أشرفت عليه اللجنة المركزية للتحكيم، التي يترأسها جمال حيمودي ورشيد مجيبة، وهذا بحضور ما يقارب الخمسين حكما.

وعرف التربص الذي جرى بمركز “الباز” بسطيف تلقي أصحاب الزي الأسود العديد من التوصيات من أهل الاختصاص، حيث شدد مسؤولو التحكيم على ضرورة تطبيق القوانين بحذافيرها، كما استمعوا إلى المونديالي جمال حيمودي الذي وجه تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكدا لهم أن اللجنة لن تتعامل مع الأسماء بل مع كل الحكام مع وضع كل واحد في حجمه الحقيقي.

كما وقفت اللجنة على كل الأخطاء التي ارتكبت في الجولات الأخيرة مع تقديم كل الشروحات لمعظمها، ومن المنتظر أن تسلط عقوبات على الحكام الذين ارتكبوا أخطاء غيرت النتيجة النهائية للقاءات، وطالبتهم بالاستفاقة في قادم الجولات.

ومن المنتظر، أن ينطلق تربص ثان بحضور ما يقارب 50 حكما، يتلقون نفس الدروس والشروحات التي قدمت في التربص الأول… وهي ربما المرة الأولى في تاريخ الصافرة الجزائرية التي يتم فيها التقييم بعيدا عن “الحسابات الشخصية الضيقة والمحاباة”، مثلما كان يحدث سابقا وبحضور أهل الاختصاص الذين ينزلون أسبوعيا إلى الملاعب لمراقبة الحكام ومنحهم النقاط التي يستحقونها.

علما أن اللجنة الوطنية للتحكيم برمجت أربعة تربصات لفائدة حكام القسمين، المحترف الأول والقسم الثاني هواة، ويشرف على هذا التربص الحكمان الدوليان السابقان جمال حيمودي نائب رئيس لجنة التحكيم للفدرالية، ورشيد مجيبة المدير التقني الوطني للتحكيم، إضافة إلى الموريسي ليم كي شونغ الذي تم تعيينه في منصب مدير تطوير التحكيم.

التربص انتهى بتنقل اللجنة إلى ملعب 8 ماي 45 بسطيف حيث أدار الثلاثي الدولي الذي سيشارك في المونديال مصطفى غربال، مقران قوراري وعبد الحق اتشعلي، لقاء المتأخر عن السابعة بين وفاق سطيف وضيفه شباب بلوزداد والذي انتهى بالتعادل هدف في كل شبكة، وهو أخر لقاء للثلاثي الجزائري قبل التنقل إلى قطر يوم 9 نوفمبر القادم للمشاركة في المونديال القطري.

وبشهادة الجميع من أنصار ومسؤولي الفريقين وكل أعضاء لجنة التحكيم فقد كان الثلاثي في المستوى وأظهر للجميع أن الدوليين الجزائريين سيشرفون الصافرة الجزائرية في مونديال قطر المقرر بداية من 20 نوفمبر القادم إلى 18 ديسمبر.