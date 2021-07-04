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الجزائر

لجنة الفتوى: الكمامات واجب شرعي

الشروق أونلاين
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لجنة الفتوى: الكمامات واجب شرعي

قالت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية أن ارتداء الكمامات الواقية واجب شرعي وحثت المواطنين على العودة للالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم الاستهانة بها للوقاية من العدوى بعد تزايد الاصابات بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة، في بيان لها الأحد،  أنه بناء على التطورات الأخيرة المقلقة للوضعية الصحية وفي ظل تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا فإن اللجنة تحث المواطنين على الحرص على التزام التدابير الوقائية.

ودعت اللجنةفي بيانها الذي حمل رقم 29، المصلين إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية والحرص على قواعد التباعد الاجتماعي.

وطالبت اللجنة من المواطنين تجسيد شعار” من أجل عطلة صيفية بلا عدوى” والابتعاد عن التجمعات والزيارات العائلية من أفراح وولائم.

وقالت اللجنة أ،ه لا يخفى على أحد أن الجزائر في وضعية استثنائية صعبة تقتصي من الجميع التجند التام والتعاون في سياق المنظومة الوطنية لمواجهة الجائحة التي طال أمدها.

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