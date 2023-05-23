لجنة كأس الجزائر تحدد موعد ومكان إجراء مبارتي نصف النهائي

حدّدت لجنة كأس الجزائر، موعد ومكان إجراء مبارتي صف النهائي، بين شبيبة الساورة وجمعية الشلف، ونجم مقرة أمام شباب بلوزداد.

وبرمج لقاء شبيبة الساورة والضيف جمعية الشلف يوم 26 ماي الجاري، بداية من الساعة السادسة مساء، بملعب ميلود هدفي بوهران.

أما المباراة الثانية بين نجم مقرة وشباب بلوزداد، فسيحتضنها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، يوم 27 ماي الجاري، بداية من الساعة السادسة مساء.

وكانت إدارة شبيبة الساورة قد أعربت بعد عملية سحب القرعة التي جرت الاثنين، تمسكها بلعب مباراة نصف النهائي بملعب 20 أوت بالساورة.

كما هدّد محمد زرواطي رئيس شبيبة الساورة، بمقاطعة مباراة نصف النهائي أمام جمعية الشلف، حال أصر الاتحاد الجزائري على برمجة المواجهة على ملعب محايد.

ومن جهته أكد رئيس فريق نجم مقرة عز الدين بن ناصر، تمسك فريقه باستقبال شباب بلوزداد في ملعب مقرة.