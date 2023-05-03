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الجزائر

لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب “تدنّي الخدمات في الأحياء الجامعية”

الشروق أونلاين
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لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب “تدنّي الخدمات في الأحياء الجامعية”
أرشيف
إقامة جامعية

عقدت اللجنة المختصّة بالتعليم العالي في المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء، اجتماعا لاقتراح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب ما اعتبرته تدنٍّ في مستوى الحياة الطلابية بالأحياء الجامعية.

وحسب بيان للمجلس، فقد أوضح رئيس اللجنة صالح جغلول أن “ظروف حياة الطلبة بالأحياء الجامعية تشوبها أحيانا صعوبات يواجهها الطالب المقيم، وتؤثر سلبا على نوعية التحصيل الأكاديمي”.

ونوّه جغلول مع ذلك “بجهود الدولة التي ترصد ميزانيات معتبرة سنويا للقطاع. من أجل تقديم خدمات جامعية نوعية كالمنح والإيواء والنقل والإطعام والوقاية الصحية”.

وقال المتحدث إن الهدف من التحقيق، هو “إيجاد المزيد من السبل لتحسين ظروف الطلبة. والمساهمة مع كل الهيئات للوصول إلى تكفل أمثل بالنخبة داخل الإقامات الجامعية”.

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