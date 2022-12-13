لجنة تحقيق برلمانية حول وضعية الحياة الطلابية

في مبادرة أودعها 28 نائبًا على مكتب الغرفة السفلى

قدم مجموعة من نواب البرلمان لائحة أمام رئاسة المجلس الشعبي الوطني من أجل إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول مستوى الحياة الطلابية بالأحياء الجامعية.

وقال النائب البرلماني سليمان زرقاني، بصفته صاحب المبادرة لـ”الشروق” إن لجان التحقيق هي من آليات الرقابة على الحكومة التي يخولها الدستور للنائب، وطبقا لذلك تم إيداع الطلب الذي وقع عليه 28 نائبا لدى أمانة المجلس، وهذا من أجل الوقوف على الاختلالات المسجلة في قطاع الخدمات الجامعية رغم من الميزانية المخصصة له، و”التي تشكل 40 بالمئة من ميزانية قطاع التعليم العالي ككل، في حين لا يلبي احتياجات الطالب على الوجه المطلوب، ما يؤثر على التحصيل العلمي للطالب الذي يجد نفسه يعاني من مشاكل يتخبط فيها القطاع منذ سنوات”، على حد تعبيره.

وأكد النائب بأن اللجنة البرلمانية ستحاول الوقوف على الأسباب وتقديم حلول لها، كما ستقوم بزيارات ميدانية للمدن الجامعية التي تعرف كثرة الاحتجاجات ومشاكل في الخدمات، مشيرا إلى أنهم ينتظرون الضوء الأخضر والموافقة على المقترح لمباشرة العمل في الميدان، من أجل تقديم تقرير مفصل حول وضعية الخدمات الجامعية للسلطات العليا في البلاد للمساهمة في الإصلاح، لا سيما أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي عناية خاصة لإصلاح الخدمات الجامعية وضمان كرامة الطالب .

وذكر زرقاني بأن عديد الوزراء المتعاقبين شكلوا لجانا لإصلاح الخدمات الجامعية، لكن المقترحات أو تفاصيل العمل لم تر النور في أرض الميدان -حسبه- وهو ما يؤكد أهمية إنشاء هذه اللجنة البرلمانية للتحقيق في تسوية أحد أهم ملفات التعليم العالي منذ سنوات، لاتخاذ القرارات المناسبة للإصلاح.

وأفاد زرقاني بأن التقارير المرفوعة من ممثلي الطلبة تكشف عن وضعية صعبة في بعض الإقامات الجامعية، في حين فشلت الإصلاحات في إيجاد مكمن الخلل وتسوية وضعية الخدمات الجامعية، حتى يتم تقديم خدمات بمواصفات لائقة للطلبة، وفق المتحدث.