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لجنة تحقيق دولية: هناك أدلة واضحة على ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة

الشروق أونلاين
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لجنة تحقيق دولية: هناك أدلة واضحة على ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة
ح.م
عدوان الاحتلال على قطاع غزة

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدة، إن هناك “أدلة واضحة على أن جرائم حرب ربما تكون قد ارتكبت في قطاع غزة”، مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع لليوم الرابع على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن اللجنة الأممية إنها “تشعر بقلق بالغ إزاء إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على غزة، يشمل وقف المياه والغذاء والكهرباء والوقود”.

وقالت اللجنة إن هذا الإجراء “سيكلف بلا شك الكثير من الخسائر في أرواح المدنيين ويشكل عقابا جماعيا”. مؤكدة اعتزامها ضمان المساءلة القانونية والتحقيق في الأحداث الجارية لتحديد المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.

كما شددت لجنة التحقيق الدولية على أن “السبيل الوحيد نحو إنهاء العنف وتحقيق السلام المستدام، هو من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع. بما في ذلك إنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية”.

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