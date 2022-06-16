لجنة تحقيق في إقصاء مترشحة للبكالوريا بسطيف لسبب غريب

أمر وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات اقصاء طالبة بكالوريا بعد تعرضها لوعكة صحية بسطيف.

كما تم على إثر ذلك توقيف رئيس مركز ثانوية محمد قيرواني بسطيف بعدما أمر الأخير بإقصاء التلميذة سالم أمينة التي أغمي عليها أثناء الامتحان.

وتعود حيثيات القضية إلى تعرض الطالبة أمينة إلى الاغماء خلال امتحان مادة الرياضيات ليتم نقلها بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج مصحوبة بحراس من المركز.

التلميذة وبعد مثولها للشفاء عادت إلى الثانوية لاستكمال الامتحان في وقته الرسمي، لكنها فوجئت في الفترة المسائية بمنعها من الدخول لاجتياز اختبار مادة اللغة الانجليزية كونها مقصاة وعليها التوجه إلى مديرية التربية للنظر في حالتها.