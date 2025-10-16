-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

لجنة تصفية الاستعمار تصدر قرارا جديدا يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

الشروق أونلاين
  • 613
  • 0
لجنة تصفية الاستعمار تصدر قرارا جديدا يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
أرشيف
الأمم المتحدة

أصدرت لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس، قرارا جديدا يؤكد على المركز القانوني لإقليم الصحراء الغربية. وعلى حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، فقد تبنّت لجنة الأمم المتحدة للمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، قرارا حول قضية الصحراء الغربية. تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

المزارعون الإسبان يرفضون دخول منتجات الصحراء الغربية

وذكّرت اللجنة في قرارها بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية. مؤكدة على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفق المبادئ الواردة في:

  • ميثاق الأمم المتحدة،
  • وقرار الجمعية العامة عام 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

كما جددت اللجنة الأممية، التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية. وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة بأن:

  • تواصل النظر في حالة الصحراء الغربية، باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه،
  • وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين،
  • كما دعت الأمين العام لأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
مقالات ذات صلة
أسبوع لإعداد خطة توسعة مصنع “كابتن” وإطلاق مشاريع صناعية جديدة

أسبوع لإعداد خطة توسعة مصنع “كابتن” وإطلاق مشاريع صناعية جديدة

استئناف حركة الترامواي عبر كامل خط العاصمة

استئناف حركة الترامواي عبر كامل خط العاصمة

بداية من 20 أكتوبر.. انطلاق مراجعة القوائم الانتخابية

بداية من 20 أكتوبر.. انطلاق مراجعة القوائم الانتخابية

10 سنوات حبسًا لمتهم بتحطيم سيارات المواطنين

10 سنوات حبسًا لمتهم بتحطيم سيارات المواطنين

الاقتصاد الأخضر في الجزائر.. ثروة زراعية ضخمة تنتظر الاستغلال الأمثل

الاقتصاد الأخضر في الجزائر.. ثروة زراعية ضخمة تنتظر الاستغلال الأمثل

بالفيديو.. حاجز أمني ليلي يُفشل عملية تهريب كبرى للمخدرات بسطيف

بالفيديو.. حاجز أمني ليلي يُفشل عملية تهريب كبرى للمخدرات بسطيف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد