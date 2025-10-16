لجنة تصفية الاستعمار تصدر قرارا جديدا يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أصدرت لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس، قرارا جديدا يؤكد على المركز القانوني لإقليم الصحراء الغربية. وعلى حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، فقد تبنّت لجنة الأمم المتحدة للمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، قرارا حول قضية الصحراء الغربية. تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

وذكّرت اللجنة في قرارها بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية. مؤكدة على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفق المبادئ الواردة في:

ميثاق الأمم المتحدة،

وقرار الجمعية العامة عام 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

كما جددت اللجنة الأممية، التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية. وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة بأن: