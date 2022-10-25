لجنة تفتيش وزارية حول تسيير الاتحاد الجزائري لكرة القدم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الثلاثاء عن إيفاد لجنة تفتيش إلى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم للوقفو على التسيير الإداري والمالي والمحاسباتي لمختلف الهيئات الرياضية.

وحسب بيان للوزارة: مواصلة لتطبيق برنامج المفتشية العامة التابعة لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2022، باشرت لجنة تفتيش مكونة من مفتشين مركزيين يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 بعملية مراقبة وتفتيش معمق لتسيير الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضح: كما ستمس كذلك عمليات التفتيش والمراقبة الرابطات التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على غرار الرابطة المحترفة الأولى والرابطة الوطنية للهواة والرابطات الجهوية.

وستشمل عمليات التفتيش والمراقبة التسيير الإداري والمالي والمحاسباتي لهذه الهيئات الرياضية.