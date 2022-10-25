-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لجنة تفتيش وزارية حول تسيير الاتحاد الجزائري لكرة القدم

الشروق الرياضي
  • 141
  • 0
لجنة تفتيش وزارية حول تسيير الاتحاد الجزائري لكرة القدم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الثلاثاء عن إيفاد لجنة تفتيش إلى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم  للوقفو على التسيير الإداري والمالي والمحاسباتي لمختلف الهيئات الرياضية.

وحسب بيان للوزارة: مواصلة لتطبيق برنامج المفتشية العامة التابعة لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2022، باشرت لجنة تفتيش مكونة من مفتشين مركزيين يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 بعملية مراقبة وتفتيش معمق لتسيير الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
وأوضح: كما ستمس كذلك عمليات التفتيش والمراقبة الرابطات التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على غرار الرابطة المحترفة الأولى والرابطة الوطنية للهواة والرابطات الجهوية.
وستشمل عمليات التفتيش والمراقبة التسيير الإداري والمالي والمحاسباتي لهذه الهيئات الرياضية.

مقالات ذات صلة
ريبيري: كنتُ فقيرا وهذه هي مهنتي المستقبلية

ريبيري: كنتُ فقيرا وهذه هي مهنتي المستقبلية

أمير قطر يتأسف لاستهداف بلاده بـ”حملة غير مسبوقة”

أمير قطر يتأسف لاستهداف بلاده بـ”حملة غير مسبوقة”

الكوكي يُقاضي الوفاق وسرار يستغيث بـ “مير” سطيف

الكوكي يُقاضي الوفاق وسرار يستغيث بـ “مير” سطيف

مدرب فرنسي: عانينا في المغرب بِسبب رداءة الملعب ومركز التدريب

مدرب فرنسي: عانينا في المغرب بِسبب رداءة الملعب ومركز التدريب

مغربيان وتونسيان في “جوبيلي” دريد

مغربيان وتونسيان في “جوبيلي” دريد

ثلاثة لاعبين يتصدّرون لائحة هدّافي البطولة الوطنية

ثلاثة لاعبين يتصدّرون لائحة هدّافي البطولة الوطنية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد