لجنة تقنية لتحديد مسار خطّ السكة الحديدية بين منجم غار جبيلات وبشار

شرعت لجنة تقنية في تنظيم عملية استطلاعية لاختيار مسار مشروع إنجاز خط السكة الحديدية، لنقل خام الحديد من منجم غار جبيلات نحو بشار، على مسافة 1.000 كلم.

و تقوم هذه الفرقة التقنية بنشاط ميداني في المنطقة، لاختيار المسار المخصص لإنجاز الخط. حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المكلّف بالاتصال لدى الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.

وقد وُضعت إمكانات بشرية ولوجستية هامة تحت تصرف اللجنة، لتعيين الأرضية المخصصة لإنجاز مشروع مسار خط السكة الحديدية لنقل خام الحديد، يقول المتحدث.

كما أسدى والي بشار محمد السعيد بن قامو، توجيهات بتسهيل مهام الفرق التقنية. للمساهمة في تجسيد هذا المشروع الإستراتيجي، وفق ما ذكره المصدر.