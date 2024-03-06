لجنة تنظيم كأس الجزائر تحدد موعد مباراة شباب بلوزداد وجمعية الخروب

أعلنت لجنة تنظيم كأس الجزائر عن موعد إجراء مباراة شباب بلوزداد وضيفه جمعية الخروب، لحساب الدور الـ16 .

وحددت لجنة الكأس تاريخ يوم السبت 09 مارس الجاري، لإجراء اللقاء.

وستلعب المباراة بملعب 5 جويلية بالعاصمة، بداية من الساعة السادسة مساء.

وتأهل شباب بلوزداد إلى الدور الـ16 من كأس الجزائر، بعدما حسم المباراة المؤجلة أمام شبيبة القبائل لصالحه، بثنائية نظيفة.

وعاد “الشباب” بتأشيرة التأهل إلى الدور الـ16 من كأس الجزائر، من ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، بفضل هدفي بن غيث (د52) ووامبا (د57).