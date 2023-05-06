لجنة تنظيم كأس الجزائر تضبط برنامج الدور ربع النهائي

ضبطت لجنة تنظيم كأس الجزائر، برنامج مباريات الدور ربع النهائي، للموسم 2022 -2023.

وحددت اللجنة تاريخ 12 ماي الجاري، موعدا لإجراء ثلاث مباريات، على أن تقام المباراة الرابعة يوم 21 من نفس الشهر.

وسيواجه شباب الزاوية، نجم مقرة يوم 12 ماي الجاري، بملعب الإخوة براكني بالبليدة.

وفي نفس التاريخ، يستقبل جمعية الشلف، أولمبي أقبو، بملعب بومزراق بالشلف، بداية من السادسة مساء.

وبملعب 20 أوت ببشار، تستقبل شبيبة الساورة، نادي بارادو، بداية من الثامنة ليلا.

ويستقبل الفائز من المباراة المتأخرة عن ثمن النهائي، بين شبيبة الأبيار وشباب بلوزداد، جمعية الخروب، يوم 21 ماي الجاري.

ويلعب اللقاء المتأخر بين شبيبة الأبيار وشباب بلوزداد، يوم 13 ماي الجاري، بملعب 5 جويلية، بداية من السادسة مساء.