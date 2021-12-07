لجنة جزائرية-بريطانية لدعم اللغة الإنجليزية في الجامعات

أعلن وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، الثلاثاء، أن تنصيب اللجنة المختطلة الجزائرية-البريطانية سيكون في 20 جانفي 2022.

وجاء هذا خلال استقبال بن زيان لسفير الجزائر ببريطانيا الوناس مقران حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وكذا ضرورة تجسيد مذكرة التفاهم التي ابرمت لغرض إنشاء لجنة مختلطة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الصدد، كشف بيان الوزارة أنه من المزمع أن يشرف وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري والبريطاني على تنصيب هذه اللجنة بتاريخ 20 جانفي 2022، على أن يعهد اليها مهام اقتراح المشاريع وتجسيدها ومتابعة تنفيذها.