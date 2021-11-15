لجنة حقوقية: الاعتداء على المناضلة سلطانة خيا من قبل الأمن المغربي (فيديو)

قالت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الاثنين، إن الناشطة سلطانة خيا تعرضت لاعتداءات ومحاولات اغتصاب على يد رجال أمن مغاربة بمدينة بوجدور المحتلة بعد اقتحام منزل العائلة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنه في تحد صارخ لجميع المعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، تمارس السلطات الملكية القمعية أسوأ أشكال القمع الممنهج ضد المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها.

وأوضحت إنه في وقت مبكر وعلى الساعة الخامسة وأربعين دقيقة من يوم 15 نوفمبر 2021، هجم عشرات من رجال الأمن المغاربة الملثمين تحت إشراف مباشر من رئيس دائرة الأمن الثالثة بمدينة بوجدور المحتلة المدعو محمد المدفعي، على منزل عائلة سيد إبراهيم خيا المحاصر منذ 19 نوفمبر 2020.

وقام ثلاثة رجال أمن بشل حركة سلطانة التي كانت تصرخ من التعذيب وتحاول الهروب من أيديهم حيث تعرضت للاغتصاب والاعتداء الوحشي وكذلك الأمر لشقيقتيها الواعرة وأميلمنين.

وأضاف البيان أن هذا الاعتداء الجبان بالكامل وقع أمام والدتهم الطاعنة في السن السيدة مينتو أمبيريك 84 عامًا، التي كانت ترتجف من الخوف والعجز وهي تتوسل لمن أساءوا إليها أن يوقفوا جريمتهم الشنيعة.

وأكدت اللجنة أن هذا الاعتداء الجبان على المناضلة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا وصمة عار على جبين الهيئات الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان والشعوب.

منع وفد نسائي إسباني من زيارة سلطانة خيا

وفي 4 أكتوبر 2021، كشفت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية، أنّ الاحتلال المغربي أقدم على طرد وفد نسائي من الأراضي الصحراوية بعد منعهن من زيارة المناضلة الحقوقية سلطانة خيا.

وبحسب الوزارة فقد تم استفزاز أعضاء الوفد النسائي ومنعهن من زيارة المناضلة الحقوقية سلطانة خيا وعائلتها من قبل قوات الاحتلال التي مارست الكثير من المضايقات ضدّ الناشطات الإسبانيات، قبل أن تطردهن بالقوة.

وأبرزت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية تضامنها المطلق مع أعضاء الوفد اللائي مُنعن بالقوة من زيارة عائلة خيا، وندّدت بما تعرضن له على أيدي سلطات الاحتلال من إجراءات قمعية وترحيلهن قسرًا.

وناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل وتحمّل مسؤولياتها كاملة إزاء ما ترتكبه دولة الاحتلال المغربية من جرائم ضد الإنسانية في حق أبناء الشعب الصحراوي العُزّل.

كما دعت للعمل على إطلاق سراح الأسرى الصحراويين وفتح الجزء المحتل من الصحراء الغربية أمام الهيئات الحقوقية والصحافة والمراقبين الدوليين.

وجاء في البيان ذاته: “قوات الاحتلال لم تكتف فقط بمنع الوفد، بل عزلته عن بقية المسافرين وحاصرته بأكثر من 20 عنصرًا من عناصر شرطتها ومخابراتها، واحتجزت جوازاته وحقائب سفره وسط جو من الاستفزازات والمضايقات والمنع من الاتصال بالعالم الخارجي قبل أن تقوم بترحيله إلى إسبانيا بالقوة”.

واعتبرت الوزارة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال القمعية المغربية بمطار مدينة العيون المحتلة، السبت، ومنع وفد قادم من إسبانيا، استمرارًا لانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان وإجراءاتها الإجرامية واللا قانونية.

وطالبت مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بالتعجيل في تصفية الاستعمار من الجزء المحتل من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال وإلزام دولة الاحتلال المغربية باحترام الشرعية الدولية.

يُشار إلى أنّ الوفد الاسباني تكوّن من المحاميتين الإسبانيتين “إيناس ميرندا” و”فلورا راموس”، إضافة إلى الدكتورة الرعبوب محمد لمين.

وتمّ منع الثلاثة من قبل سلطات الاحتلال من التوجه الى مدينة بوجدور المحتلة لمؤازرة الناشطة الحقوقية والبطلة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خيا وأختها المناضلة الجسورة الواعرة وعائلتها، والاطمئنان على وضعيتهم الصحية المتدهورة.

يذكر أن الناشطة خيا وعائلتها يعيشون ظروفا صعبة للغاية نتيجة الحصار المستمر من طرف سلطات الاحتلال التي تواصل اعتداءاتها اليومية في حقهم منذ حوالي عشرة أشهر انتقامًا من مواقفهم السياسية المطالبة بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.

ويواصل الاحتلال المغربي حصاره المضروب على الناشطة سلطانة خيا وعائلتها منذ أزيد من 310 أيام، متجاهلاً الدعوات الدولية المطالبة بوقف هذه الممارسات الخطيرة.

وتعرضت سلطانة خيا، إلى الضرب الأربعاء الماضي على يد عناصر تابعة للأمن المغربي، كما تمّ الاعتداء على مجموعة من المناضلين الصحراويين قدموا لمنزل عائلتها للتضامن معها، ما خلّف إصابات عديدة في صفوفهم.