لجنة حكماء لأجل لم شمل “الأفلانيّين” وعودة المقصيين

الأمانة العامة تشرع في تنصيب مجموعة من الهياكل

جدّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، السبت بوهران، دعم تشكيلته السياسية لـ”رؤية ومسعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل بناء جزائر جديدة”.

كما أكد بن مبارك، خلال إشرافه على تجمع جهوي لإطارات ومناضلي حزب جبهة التحرير الوطني، “دعم” الحزب للدبلوماسية الجزائرية التي تمكّنت -كما قال- خلال فترة قصيرة من تحقيق العديد من الإنجازات وفي مقدمتها حصول الجزائر على عضوية بمجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة من أصوات أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، منوّها بكونه “الموقع الذي يسمح للجزائر بمناصرة ودعم القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية”.

من جانب آخر، أشار إلى أن الحزب يعمل منذ المؤتمر الـ11 الذي عقد السنة الماضية “على استرجاع وعائه النضالي، من خلال مجموعة من الآليات والإصلاحات التنظيمية”.

كما أعلن عن شروع الأمانة العامة المنبثقة عن المؤتمر الـ11 في تنصيب مجموعة من الهياكل “مكلفة بالسهر على لم شمل المناضلين، وعودة المقصيين منهم من صفوف الحزب لأسباب مختلفة”.

وأشار كذلك الى تنصيب لجنة الحكماء، التي تعمل بالتنسيق المباشر مع الأمين العام للحزب وتضم عددا من الإطارات من مختلف الولايات، وكذا تنصيب لجنة الرقمنة التي تعمل على تنظيم عملية الانخراط لتتم بشكل إلكتروني، و”تسمح لجميع الراغبين في النضال في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني بالانخراط بدون تدخل من أي شخص مهما كانت صفته”.

وأعلن بن مبارك عن تعيين “قريبا” عددا من المشرفين على الولايات يسهرون بداية على النظر في وضعية الحزب بالولايات ووضعية اللجان الانتقالية، إضافة إلى ممتلكات الحزب ومقراته بهذه الولايات، “خاصة تلك المستغلة بشكل غير قانوني لإعادة فتحها أمام المناضلين”.