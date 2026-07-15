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رياضة
سترفع تقريرها للمكتب الفدرالي

لجنة خبراء تجتمع الخميس لتقييم بيتكوفيتش وتقرير مصيره مع “الخضر”

الشروق أونلاين
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لجنة خبراء تجتمع الخميس لتقييم بيتكوفيتش وتقرير مصيره مع “الخضر”

أفادت مصادر مطلعة وموثوقة لجريدتنا بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” قد استقر رسمياً على تركيبة وأجندة اللجنة الفنية الموسعة التي كُلفت بتقييم الحصيلة الفنية للناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بعد مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026.

وستتكون هذه اللجنة عالية المستوى من نخبة من الإطارات الفنية والخبراء الكرويين، وعلى رأسهم المدير الفني الوطني علي موسر برفقة عضوين من المديرية الفنية، بالإضافة إلى المدراء الفنيين لأندية البطولة المحترفة الأولى “موبيليس” لضمان إشراك الكفاءات المحلية الناشطة في الميدان. كما تضم اللجنة كلاً من مدرب المنتخب الوطني العسكري كمال قاسي سعيد، والناخب الوطني الأسبق رابح سعدان بصفتهم قامات فنية تمتلك خبرة دولية كبيرة، إلى جانب المدرب والمكوّن بوعلام لاروم، فضلاً عن مختصين آخرين في شؤون كرة القدم الجزائرية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادرنا الخاصة عن تفاصيل الأجندة الزمنية لعمل اللجنة الفنية؛ حيث من المرتقب أن تجتمع اللجنة اليوم الخميس في جلسة عمل تبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحاً وتستمر لغاية الساعة الرابعة مساءً، لمناقشة كافة تفاصيل التقرير الفني الذي رفعه بيتكوفيتش والوقوف على مكامن الخلل وأسباب الإقصاء أمام سويسرا.

وعقب انتهاء الأشغال، سترفع اللجنة تقريرها النهائي والتوصيات الفنية مباشرة إلى مكتب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، قصد دراسته بشكل عاجل واتخاذ القرار الحاسم والأخير المتعلق بمستقبل المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش على رأس العارضة الفنية لـ “الخضر”.

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