لجنة خبراء لمواجهة ندرة الأدوية وضغوطات لوبيات القطاع

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، الخميس تنصيب لجنة تحديد قائمة الأدوية الأساسية، والمتكونة مندة قطاعات وهيئات وخبراء، من أجل مواجهة مشاكل الندرة وكذا ترشيد النفقات الصيدلانية، ومواجهة ضغوطات لوبيات الدواء.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية “أشرف وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، يوم الخميس 23 جوان 2022 ، على تنصيب لجنة الخبراء متعددي التخصصات المكلفة بإبداء الرأي في قائمة الأدوية الأساسية، بحضور رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي الوطني، الأمينة العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية السيدة ظريفة خضير، ورئيس اللجنة الدكتور رضا كسال، وكذلك الأعضاء الممثلين لوزارات؛ الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، وكذلك المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني DGSN ، ومعهد باستور الجزائر ، والصيدلية المركزية للمستشفيات والمركز الوطني لليقظة الصيدلانية ، إلى جانب خبراء في الصناعة الصيدلانية من كل التخصصات.

وأضاف “جاء هذا تنصيب بعد أن صدور في الجريدة الرسميّة رقم 40، القرار مؤرّخ في 25 أفريل سنة 2022، والذي يتضمن تعيين أعضاء لجنة الخبراء متعددي التخصصات المكلّفة بابداء الرأي في قائمة الأدوية الأساسية”.

وأوضح: تكلف اللجنة بمراقبة وتقييم وإبداء الرأي التّقني والعلمي المتعلّق بتحديد القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات في مجال الفعالية والأمن، مصلحة الصحة العمومية، المعطيات المتعلّقة بالصناعة الصيدلانية الوطنية ونسبة الكلفة مع الفعالية.

وأشار: عزّز السيد الوزير خلال تدخله الدور المحوري الذي تلعبه هذه اللجنة عبر تحديد القائمة الوطنية للأدوية الأساسية والتي تشكّل قاعدة قابلة للمعارضة والمرجع الوطني للتّوفر والاتاحة الدائمين للأدوية واليقظة الاستراتيجية المتعلقة بها. ستساهم القائمة أيضا في تحسين نوعية العلاجات وترشيد النفقات الصيدلانية بالاضافة إلى مساهمتها في تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية.

وشدد: بتحديد قائمة الأدوية الأساسية تضع وزارة الصناعة الصيدلانية أداة تقنية، علمية وشفافة بعيدا عن الضغوطات واللوبيات وسياسة الترويج والاستهلاك التعسّفي للأدوية، سبب وجودها الرئيسي هو الصالح العلاجي للمرضى الجزائريين.

علي عون: اقتناء 100 دواء لمرضى السرطان

وكشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، علي عون، الخميس 23 جوان 2022، عن اقتناء 100 دواء موجه للمصابين بمختلف أنواع السرطان على مستوى المستشفيات التي تتكفل بعلاج هذا النوع من الداء.

وقال ذات المسؤول في ندوة صحفية خصصها لشرح أسباب الانقطاعات التي عرفتها بعض أنواع الأدوية بالمستشفيات خلال الآونة الأخيرة، “إن الصيدلية المركزية قامت باقتناء 100 دواء من بين 126 موجه لعلاج المصابين بعدة أنواع من السرطان بالمستشفيات، مشيرا إلى أن بقية الأدوية سيتم اقتناؤها مع نهاية بداية شهر جويلية القادم على أقصى تقدير”.

وأوضح أن الصيدلية المركزية “تحرص على توفير وتوزيع مختلف أصناف الأدوية إلى المستشفيات في أسرع وقت ممكن”، مؤكدا أن الانقطاعات المسجلة مؤخرا تعود إلى “مخلفات جائحة كوفيد-19 وتعطل بعض المصانع العالمية لإنتاج هذه الأصناف مع كثرة الطلب عليها”.

كما جدد عون بالمناسبة حرصه على “توفير جميع الأدوية التي تقدمها المستشفيات إلى المرضى مجانا، وذلك في إطار سياسة الدولة وتكريس مجانية العلاج”، وهو “المكسب الذي كرسه الدستور وأكد عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في العديد من المناسبات”.

ولدى تطرقه إلى الوسائل التي وضعتها الدولة لتوفير مختلف أنواع الأدوية، ذكر عون أن الصيدلية المركزية “اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لوضع هذه المادة الحيوية في متناول المستشفيات قصد تحسين صحة المريض”.

وأشار المتحدث إلى أن الميزانية التي تخصصها الخزينة العمومية للصيدلية المركزية “تقارب مليار و200 مليون أورو سنويا مع الاستعداد التام للسلطات العمومية لرفعها تبعا لارتفاع أسعار الأدوية في السوق العالمية”.