لجنة لإدراج الانجليزية في مناهج المؤسسات الثقافية

تباحث وزيرة الثقافة صورية مولوجي مع السفيرة البريطانية بالجزائر حول وسائل تعزيز الشراكة بين البلدين منها تعليم اللغة الانجليزية في المعاهد والمدارس التابعة للقطاع.

وجاء هذا خلال استقبال مُولوجي، لسفيرة المملكة المتحدة آن واردل، بحضور إطارات من الطرفين. حسب ما أكد بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن المحادثات سمحت باستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية، وكذا سُبل ووسائل تعزيز الشراكة الثقافية بين البلدين، خاصة في مجال التكوين حول تسيير المواقع الأثرية واستغلالها، ترميم المخطوطات عن طريق إقامة تعاون وتبادل مع المكتبة الوطنية الجزائرية، إقامة شراكة فنية تخص ذوي الاحتياجات الخاصة من المبدعين والموهوبين في قطاع الثقافة والفنون وكذا تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس التكوينية والمعاهد العليا التابعة لوصاية الوزارة.

حيث تمّ في هذا الصدد، تشكيل فريق عمل مشترك من أجل تجسيد هذه المشاريع. يشير المصدر ذاته.